A C'è Posta per te, la storia di Daniele un papà che non vede i figli da 4 lunghi anni: loro non sapevano il motivo di questa situazione

Tra le storie raccontate da Maria De Filippi nell’ultima puntata di C’è Posta per te, c’è quella di papà Daniele che non vede i figli da 4 lunghi anni. Ha voluto chiedergli perdono e che se era possibile ricominciare, da dove avevano lasciato tutto.

La conduttrice nel raccontare la storia dell’uomo, ha detto che si sposa con la moglie quando erano molto giovani. Dalla loro unione sono nati i primi due figli, Andrea e Simone. Tuttavia, la sua perdita del lavoro, mette in profonda crisi il rapporto con la moglie.

Alla fine lui riesce a trovare un nuovo lavoro ed i due tornano insieme. Da qui nasce la terza figlia, ma nel giro di poco tempo, la donna si innamora di un altro uomo ed alla fine decidono di separarsi definitivamente. Nonostante questo Daniele continua a frequentare sempre i figli, anche con tutti i problemi economici. Solo poco tempo dopo conosce Francesca ed iniziano una relazione.

Vista la perdita del lavoro, Daniele decide di trasferirsi a Varese da lei. In un primo momento continua a vedere i figli e ad essere molto presente nelle loro vite. Tuttavia, la situazione cambia quando lui consiglia alla donna di vendere la sua casa, per poterne acquistare una più grande, che poi risulta essere inabitabile. Per questo si ritrovano con tanti debiti ed anche senza un tetto.

Daniele chiede perdono ai figli per essere sparito dalle loro vite

Questa situazione ha portato a grande vergogna in Daniele, perché non aveva i soldi né per andare a trovare i figli e nemmeno per pagare il loro mantenimento. Così decide di sparire dalle loro vite e da quel momento sono passati quattro lunghi anni.

I ragazzi ovviamente non sapevano questa situazione e credevano che la causa dell’abbandono, era proprio Francesca. Quando però Maria De Filippi spiega cosa era successo davvero, il più grande decide di prendere parola ed al papà dice:

In futuro ci potremo rivedere. Mi sarebbe piaciuto sapere prima queste cose perché sono tuo figlio e non ti avrei mai giudicato.

Alla fine i due ragazzi decidono di chiudere la busta, dicendo che presto potranno riavere un rapporto. Maria De Filippi quando vede il papà in lacrime dopo questa decisione, gli chiede il motivo e lui risponde: “Mi fa piangere averli qui e non poterli abbracciare!”