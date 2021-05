Gioia immensa per l’ex calciatore francese Patrice Evra. Il difensore, che nell’arco della sua carriera ha vestito anche la maglia della Juventus, è diventato papà per la sua quinta volta. Il bimbo appena nato, che si chiama Lilas Latyr, è il primo insieme alla sua attuale compagna, la bellissima modella danese Margaux Alexandra.

L’ex calciatore e la fantastica e biondissima modella originaria della Danimarca, sono ufficialmente una coppia da poco più di un anno. Circa nove mesi fa, sui profili Instagram di entrambi sono comparsi per le prime volte dei post che annunciavano al mondo l’imminente arrivo di un bebè.

Lo scorso lunedì 3 maggio, il momento tanto atteso della nascita di Lilas Latyr è arrivato e i due genitori non potevano essere più felici di così. Nel pomeriggio dello scorso venerdì, sempre sugli account social dei neo genitori è arrivata la prima foto del bebè.

L’ex calciatore di Manchester United e Juventus, ha scritto:

Momenti speciali pelle a pelle con nostro figlio Lilas Latyr Evra, aka ‘mister I Love This Game Jr’, nato lunedì 3 di maggio. Non riesco a descrivere quanto sono fortunato, benedetto e orgoglioso di te. @margauxalexandra la forza che hai mostrato durante il tuo travaglio è stata semplicemente eccezionale. Eri potente non perché non eri spaventata, ma perché sei andata avanti così forte nonostante la tua paura. Sei la mia roccia, il mio universo, il mio tutto!