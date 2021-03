L’ex calciatore torna a far parlare di sé per una decisione inaspettata

Adriano Leite Riberio, ex attaccante del Brasile e dell’Inter, torna a far parlare di sé. L’ex calciatore, infatti, si ritrova oggi al centro di un chiacchiericcio per una drastica decisione. Infatti, stando a quanto riportato dalle varie testate giornalistiche, Adriano si sarebbe trasferito momentaneamente in un hotel insieme alla sua famiglia.

Ovviamente, nulla di strano se non per il fatto che l’hotel in cui alloggia l’ex calciatore è un hotel di lusso. A quanto pare, infatti, Adriano non ha badato a spese. Sapete quanto costa all’ex calciatore l’hotel in cui ha scelto di alloggiare? Il prezzo è di 12 mila euro al mese.

Il motivo per cui Adriano Leite Riberio ha preso questa decisione riguarda la vendita della sua villa a circa 1,3 milioni di euro. Dunque, in attesa di trovare un’altra sistemazione, l’ex calciatore ha pensato bene di non badare a spese. Più precisamente, Adriano insieme alla sua famiglia alloggiano nella suite del Grand Hyatt Hotel.

Stranezze per noi, gente comune, ma cose del tutto normali per personaggi come l’ex calciatore Adriano Leite Riberio. Il suo grande talento, infatti, lo ha portato ad essere uno dei calciatori più forti della storia calcistica. Fino a quando, però, la morte di suo fratello lo fece cadere in un buio momento che gli ha segnato la vita per sempre.

Adriano Leite Riberio è una leggenda per i tifosi neroazzurri. Ricordiamo, infatti, le 177 presenza con la maglia nerazzurra e i 14 gol. L’ex calciatore è stato , inoltre, vincitore di due scudetti. Oltre alla maglia nerazzurra, Adriano ha indossato, in Italia, anche le maglie di Fiorentina, Parma e Roma.

Ricordiamo, successivamente, il ritorno in Brasile in cui ha vestito la maglia del Flamengo fino a quando, poi, la sua carriera ha iniziato a subire un declino. Oggi, comunque, Adriano è considerato da molti una leggenda del calcio soprattutto per le sue qualità calcistiche che lo hanno reso uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi.