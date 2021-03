Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto al piccolo Aness Miad, il bimbo di 8 mesi trovato senza vita nella sua abitazione. Da un esame esterno sul corpo, sono emersi nuovi dettagli sulla drammatica morte di questo piccolo, che stava dormendo nel letto dei suoi genitori.

Un evento tragico che ovviamente ha scosso l’intera comunità di Vignola, in provincia di Modena. In questi giorni tantissime persone hanno mostrato affetto e vicinanza alla famiglia, per questa grave ed improvvisa perdita.

La tragedia si è consumata nella giornata di venerdì 4 marzo. I genitori e anche i loro figli erano in casa. Tutti stavano riposando.

Ad un certo punto, la mamma si è alzata per pregare e subito dopo è andata in cucina a preparare il pane. Nel momento in cui è tornata nella sua stanza, ha scoperto che il suo bimbo era a terra, ormai senza vita.

Hanno lanciato in fretta l’allarme al 118 e i sanitari intervenuti, hanno provato a rianimarlo per diverso tempo. Tuttavia, nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia, ma da un primo esame esterno, è emerso che le ferite sul suo corpicino, sono compatibili con l’incidente domestico.

L’ipotesi delle forze dell’ordine sulla morte del piccolo Aness Miad

Gli agenti arrivati nell’abitazione, hanno avviato in fretta tutte le indagini del caso. Dopo le testimonianze, hanno contastato che il bimbo stava dormendo sul suo letto con sua madre. Quest’ultima ad un certo punto si è alzata e lo ha lasciato da solo nella stanza.

È proprio a quel punto che il bambino è caduto ed è rimasto incastrato vicino la culletta, che era posizionata proprio al fianco del letto. Purtroppo Aness ha perso la vita mentre stava dormendo.

Vista la dinamica dei fatti e i risultati del primo esame sul corpo, per gli inquirenti questa grave perdita, è avvenuta a causa di una tragica fatalità.