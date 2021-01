L’ex protagonista di Temptation Island racconta in lacrime della spiacevole notizia a 9 mesi di gravidanza: “Ho pianto tanto nelle ultime 24 ore”

Paura e preoccupazione per l’ex concorrente di Temptation Island, Alessandra De Angelis. L’influencer, diventata nota per aver partecipato al reality show di canale 5 insieme al suo compagno, Emanuele D’Avanzo, ieri ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. La sua positività arriva pochi giorni prima della presunta data in cui dovrebbe nascere la piccola Adria, la sua terza figlia.

Credit: ale__deangelis – Instagram

A raccontarlo ai propri fan ci ha pensato proprio la diretta interessata, pubblicando un lungo video nelle sue Instagram stories. Volto coperto da una mascherina che non riesce a nascondere tutta la tristezza e la preoccupazione dovuta a questo ostacolo capitato sul suo cammino.

Venerdì scorso mi sono sentita male per la prima volta. Il mio primo pensiero è stato che fosse dovuto al parto, pensavo che fossero contrazioni, invece era il Coronavirus. Ieri sono andata a fare il tracciato e in ambulatorio mi hanno fatto un tampone. La sera stessa mi hanno chiamato dicendomi che ero positiva.

Emanuele e i nostri figli sono tutti e tre negativi. E fortunatamente anche mia mamma lo è, anche se era stata a contatto con me in questi giorni.

Alessandra De Angelis costretta a modificare le modalità del parto

La notizia della positività di Alessandra De Angelis, probabilmente la porterà a modificare tutte le modalità con cui avrebbe dovuto affrontare il parto.

Ho pianto tanto nelle ultime 24 ore perché avere il Covid significa stravolgere tutto. Dovrò stare senza il mio ginecologo, in un altro ospedale. Il virus ti fa sentire abbandonata.

Credit: ale__deangelis – Instagram

Anche prima della nascita della piccola Adria, probabilmente Alessandra dovrà stravolgere tutti i suoi piani. Nel video ha raccontato che probabilmente andrà via da casa in questi giorni, per evitare che si contagino anche Emanuele D’Avanzo e i loro due figli. Anche se, come ammette l’influencer, la scelta peserebbe molto per una mamma che deve stare lontana dai suoi figli.

In conclusione del video, l’ex concorrente di Temptation Island si mostra , da una parte, anche speranzosa: