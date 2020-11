Nel corso delle ultime ore è arrivata la bellissima notizia da parte di due tentatori di Temptation Island. I due, diventati ormai una coppia, hanno fatto l’annuncio su Instagram ufficializzando il loro fidanzamento. Si tratta di una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Chi sono? Scopriamolo insieme!

Dal programma Temptation Island oggi è nata una nuova coppia. Si tratta di Stefano Quartullo e Vanessa Piazza i quali hanno iniziato una vera e propria relazione. Nel noto programma in onda sulle reti Mediaset, lei corteggiava Antonio Giugno, mentre lui si era avvicinato a Nadia Chahar. Ora i due sono diventati una coppia e lo hanno annunciato con grande gioia a tutti i loro fan su Instagram.

Tra Stefano Quartullo e Vanessa Piazza è scoppiato l’amore. I due parteciparono come tentatori a Temptation Island nell’ultima edizione del 2020. Nel programma, la ragazza era molto vicina a Antonio Giugno e lui a Nadia Chahar. In seguito, il percorso tra questi ultimi due ha avuto un lieto fine in quanto entrambi sono usciti insieme dalla trasmissione.

Ad oggi, possiamo dire che anche Vanessa Piazza e Stefano Quartullo hanno trovato finalmente la serenità. La coppia è uscita allo scoperto ed entrambi hanno deciso di annunciarlo a tutto il web. In particolare, è stato lo stesso ex tentatore a rivelare la loro liaison.

Con queste parole Stefano Quartullo ha spiegato come, dopo essersi scambiato il numero di telefono con la sua nuova fidanzata, sia rimasto a parlare con lei per ore:

Ci siamo scambiati i numeri di telefono e abbiamo iniziato a chiamarci perché io ero a Roma e lei in Sicilia. Abbiamo passato così quasi 10 giorni al telefono per ore come due bambini, siamo arrivati a parlare quasi più di 5 ore al telefono ogni notte, come si faceva a 16 anni.

Non è tutto. Il ragazzo ha anche dichiarato di aver incontrato Vanessa prima del nuovo lockdown: