L’ex volto di Temptation Island è incinta: il dolcissimo annuncio sui social

La cicogna ha bussato in casa Temptation Island, questa volta il dolce annuncio è arrivato da Martina Sebastiani. La ragazza si era fatta conoscere nel reality da cui era uscita single.

La giovane aveva fatto particolarmente discutere per il suo flirt con Andrea Dal Corso, oggi fidanzato con Teresa Langella. La ragazza ha finalmente ritrovato l’amore e, nel giorno del suo anniversario è arrivato il dolce annuncio su Instagram.

Martina Sebastiani è incinta e la data prevista per il parto si aggira intorno al 13/15 agosto. Sui social ha annunciato la notizia ai fan con una bellissima foto:

Il giorno del nostro anniversario in TRE!❤️👶🏼 Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU!

La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durande l’ecografia che quasi sembrava che ballasse😅🤦🏻‍♀️. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti! 👫❤️🔗