“L’ho fatto fino a 50 anni senza…” Confessione choc dell’attrice in diretta tv: rimasti tutti senza parole per quello che ha rivelato

Marisa Laurito è un icona della comicità italiana. Da anni protagonista indiscussa e amatissima della scena televisiva e teatrale del bel paese. Fin da giovanissima è attratta dal teatro e diventa allieva prima del grande Edoardo De Filippo e, successivamente, affianca Renzo Arbore in diversi programmi televisivi.

Marisa Laurito confessa in un intervista che ha sempre guidato ma senza avere la patente prima dei 50 anni

La sua carriera è molto ricca e variegata, con tantissime apparizioni in film per il cinema e la televisione, oltre ad un gran numero di spettacoli teatrali cui da sfoggio della sua bravura e della sua veracità.

Nell’intervista rilasciata a Francesca Fialdini nel programma A ruota libera ci racconta il suo nuovo progetto teatrale “Vasame” che sarà in scena sui principali palcoscenici italiani nei prossimi mesi. In collegamento telefonico anche il suo partener di scena, Enzo Grananiello, che la saluta raccomandandole una guida prudente:

“Mi raccomando quando finiamo lo spettacolo vai più piano sull’autostrada, perché tu corri come una pazza”.

Dopo questa affermazione l’attrice spiega divertita al pubblico cosa volesse dire l’amico. Confessa che ha sempre guidato la macchina ma senza aver preso la patente prima dei 50 anni! Dopo lo choc causato dalla sua dichiarazione, assicura che non ha mai avuto una guida spericolata, come insinuava Enzo, e che non ha mai guidato da sola: ha sempre qualcuno al suo fianco, anche per evitare multe!

Durante l’intervista la conduttrice chiede a Marisa la sua opinione sul successo del cantante Geolier, arrivato secondo al festival di Sanremo, spesso criticato per l’utilizzo del dialetto nei suoi testi. Da Napoletana verace non può non affermare che la lingua è viva ed è costantemente in evoluzione e questi giovani cantautori ne sono la piena e consapevole testimonianza.

“Ha riempito quattro volte il teatro San Paolo e dunque è seguitissimo e bisogna prenderne atto. Poi può piacere o no ma è così.”



Marisa Laurito si conferma una grandissima donna di spettacolo che con la sua simpatia e il suo linguaggio particolare è capace di regalarci sempre un sorriso.

Leggi anche: Che fine ha fatto Marisa Laurito? Cosa fa oggi la showgirl famosa negli anni 80