Li avete riconosciuti? Qui erano giovani magri e molto innamorati, ora sono una delle coppie più amate dal web

Per San Valentino lei ha postato questa foto scattata oltre vent'anni fa. La reazione dei fan non si è fatta attendere!

Li riconoscete i due nella foto? Da ventitré anni fanno coppia fissa e sui social possono contare su tantissimi ammiratori, che li riempiono di complimenti ad ogni occasione. L’affetto popolare che circonda Benedetta Rossi, blogger e personaggio televisivo di enorme successo, ha travolto anche la sua dolce metà, Marco Gentili, spesso protagonista dei video caricati dall’amata su Instagram.

Benedetta Rossi: il segreto è la naturalezza!

Perché uno dei principali punti di forza è proprio la sua semplicità. Nei post e nei filmati condivisi in rete traspare la naturalezza di chi ci sta dietro. C’è poco o nulla di artefatto, di studiato a tavolino: conta l’emozione dell’attimo e ai followers ciò piace un sacco.

Il primo viaggio zaino in spalla

In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, Benedetta Rossi ha messo a confronto un paio di immagini: come sono oggi e com’erano al momento di conoscersi. Sono passati più di 23 anni da quando hanno scattato tale foto, scrive nella didascalia correlata.

Era il loro primo viaggio zaino in spalla, nel novembre 1997, e stavano insieme da appena tre mesi. Il sentimento era appena sbocciato e – aggiungiamo noi – forse nemmeno credevano di stare ancora insieme dopo tutto questo tempo. La relazione ha retto, consolidandosi via via, attraverso le varie prove che certamente la vita ha posto lungo il cammino.

Sentimento rafforzato

Sempre nel messaggio a corredo del post Benedetta Rossi sottolinea quanto fossero allora giovani, magri e parecchio innamorati. Adesso sono meno giovani, molto meno magri ma – ha commentato la youtuber – forse ancora più innamorati. Infine, ha augurato buon San Valentino a tutti coloro che la seguono.

Benedetta Rossi e Marco Gentili: tuttora inseparabili!

Nel giro di poche ore l’immagine ha fatto il giro della rete, con migliaia di commenti e decine di condivisioni. Per l’ennesima volta gli utenti hanno risposto al meglio, dedicando dei dolci pensieri, magari raccontando la loro storia col proprio amato o la propria amata.