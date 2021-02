Giulia De Lellis festeggia San Valentino in anticipo: abito da favola e cena romantica

Una vera e propria favola d’amore quella che sta vivendo Giulia De Lellis. L’influencer è sempre più innamorata del suo Carlo Gussalli Beretta. Nel frattempo, partecipa ad uno shooting di cui non può svelare nulla, in cui appare con un abito bianco meraviglioso. Per concludere festeggia con una cena romantica e per finire con il dolce di Cracco a forma di cuore.

Una vera e propria favola d’amore quella che sta vivendo Giulia De Lellis. L’influencer è sempre in continuo contatto con i suoi followers con i quali condivide molti momenti della sua vita quotidiana. E sulla sua pagina Instagram condivide uno scatto nel Duomo di Milano in cui appare come una principessa vestita con un abito bianco bellissimo.

Allo scatto segue una breve didascalia:

Chi ha detto che non possiamo essere chi vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo?! Avevo voglia di sentirmi una principessa in città!

Scrive questo Giulia De Lellis sotto gli scatti in cui indossa questo abito bianco splendido. Alla fine, torna a casa con il suo amore Carlo che l’aspetta.

Giulia De Lellis e il suo amore Carlo Beretta

Dopo l’addio definitivo ad Andrea Damante Giulia De Lellis ha ritrovato la felicità accanto a Carlo Gussalli Beretta. I due insieme stanno benissimo ma la De Lellis ironizza sulla differenza d’altezza tra i due che non sembrerebbe essere il suo punto forte.

Tanto che l’ex protagonista di Uomini e Donne ironizza sulla questione affermando:

Non sono così bassa, è lui che è troppo alto.

Una volta tornata a casa, è la volta di una cena romantica con un finale dolcissimo, il plumcake dal cuore rosso firmato Carlo Cracco. Allo scatto pubblicato dalla De Lellis non sono mancate le critiche in cui gli utenti si interrogano sul perché i due siano da Cracco nonostante il coprifuoco. Ma la giovane coppia è a casa.