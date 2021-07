Morte dell'attore Libero De Rienzo, arrestato lo spacciatore che gli avrebbe venduto la droga

Nelle ultime ore i carabinieri del nucleo operativo di Roma San Pietro, hanno arrestato un ragazzo originario del Gambia, poiché secondo i tabulati è stato proprio lui ad aver venduto l’eroina a Libero De Rienzo. Ora è nel carcere di Regina Coeli e dovrà rispondere dell’accusa di spaccio.

Le forze dell’ordine dopo aver avviato le indagini per la tragica morte dell’attore, sono riusciti a risalire a questa persona, grazie ad i tabulati telefonici.

Inoltre, quando sono arrivati nella sua abitazione, nella stanza in cui c’era un’altro ragazzo hanno trovato 7,7 grammi di sostanza stupefacente. Infatti li hanno arrestati entrambi con l’accusa di spaccio. Secondo i carabinieri è stato proprio questo ragazzo ad aver venduto la droga al famoso artista nel pomeriggio di mercoledì 14 luglio.

Tuttavia, gli agenti sono ancora in attesa dei risultati degli esami tossicologici. Questo perché dall’autopsia ancora non è chiara la causa che ha portato al decesso dell’attore di 44 anni.

Ci vorrà ancora qualche giorno per capire bene cosa sia accaduto nell’abitazione della famiglia, in zona Madonna del Riposo a Roma. Gli agenti stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi movimenti tramite il suo cellulare e il suo pc.

La tragica morte dell’attore Libero De Rienzo

Il dramma dell’attore è avvenuto nella serata di giovedì 15 luglio. La moglie non avendo sue notizie ormai da diverse ore, ha chiesto ad un amico di famiglia di andare a controllare.

Tuttavia, quando l’uomo è entrato nell’abitazione ha trovato Libero De Rienzo a terra, ormai senza vita. Ha allertato in fretta i sanitari, che nonostante il loro tempestivo intervento non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Gli agenti arrivati nella casa, in un primo momento credevano che la sua morte fosse avvenuta per cause naturali. Però, dopo una breve perquisizione hanno trovato una scatola di farmaci ed anche una bustina con una polvere bianca, che è risultata poi essere eroina.

Proprio per questo motivo la Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di morte in conseguenza di altro reato. Solo nelle ultime ore è arrivata la svolta che tutti stavano aspettando.