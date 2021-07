Sono momenti difficili quelli che stanno vivendo i genitori, la moglie e i figli dell’attore Libero De Rienzo. È per questo motivo, che tramite il loro legale ed amico di famiglia, hanno chiesto un maggior contegno sulla tragica vicenda. Chiedono infatti il massimo riserbo sulle indagini delle forze dell’ordine.

Il corpo senza vita dell’artista è stato trovato nella serata di giovedì 15 luglio, nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo a Roma. La moglie non avendo sue notizie da diverse ore, ha chiesto ad un amico di andare a controllare.

È proprio a quel punto che hanno fatto la tragica scoperta. Infatti, nonostante l’intervento dei sanitari, per Libero De Rienzo non c’è stato nulla da fare. In un primo momento si pensava che il suo decesso fosse legato ad un infarto.

Tuttavia, la stessa Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine, poiché nell’abitazione hanno trovato una scatola di farmaci ed anche una strana polvere bianca. Quest’ultima, dopo l’analisi dei Ris, è risultata essere eroina.

Gli inquirenti ora stanno ancora indagando sulla vicenda ed al momento stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’attore. Hanno disposto anche l’autopsia sul corpo, per capire l’esatta causa che ha portato alla sua morte.

La sua famiglia, però, afferma che l’uomo in passato aveva avuto una dipendenza da cocaina, ma che ne era uscito. Inoltre, chiedono anche contegno su ciò che stanno vivendo e sulle notizie scritte dalle diverse testate giornalistiche.

Libero De Rienzo, il comunicato del legale Piergiorgio Assumma

Questa è una vera e propria fuga di notizie, ingiustificata a livello umano. La famiglia si riserva eventuali azioni giudiziarie, qualora continui questo comportamento. Ossia non quello della libertà di stampa, circa la notizie della morte di Libero, ma quello relativo a notizie che stanno pubblicando, spesso romanzate. Il legale ricorda che, attualmente siamo di fronte ad ipotesi investigative e sarebbe doveroso un maggior contegno.