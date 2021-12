Inizia il processo per la morte di Libero De Rienzo al pusher che gli ha venduto la dose di droga che è stata fatale per l’attore. Il 44enne è stato trovato morto il 15 luglio scorso per overdose di eroina nella sua casa romana in zona Madonna del Riposo. A dare l’allarme la moglie, che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Dopo la morte dell’attore di 44 anni, sopraggiunta il 14 luglio scorso, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. I Carabinieri, entrati nell’abitazione allertati dalla moglie e da un amico, hanno trovato il corpo senza vita dell’attore e dell’eroina, cercando di capire chi gliel’avesse venduta.

Dopo la scoperta del corpo senza vita di Libero De Rienzo, le forze dell’ordine hanno fatto scattare subito le indagini. Si è partiti dalla droga che gli hanno venduto e dalla zona dello spaccio vicino a casa dell’attore, dove è morto 5 mesi fa.

I Carabinieri si sono concentrati nel quartiere di Torre Angela, dove hanno messo le manette a un gambiano colto in flagrante mentre spacciava. Hanno anche perquisito il suo appartamento e in manette è finito lui e un connazionale che viveva con lui.

7,7 grammi della stessa droga che ha ucciso l’attore sono stati sequestrati. Il 32enne Mustafa Minte Lamin è finito in manette con l’accusa di aver venduto la droga a De Rienzo e anche ad altre cinque persone. L’accusa è anche come reato di morte come conseguenza di altro reato.

Libero De Rienzo, pusher in manette: il processo può cominciare

Il processo a Mustafa Minte Lamin può iniziare: dopo il rinvio a giudizio il 6 aprile prossimo dovrà rispondere dell’accusa di aver ceduto la dose letale di eroina all’attore morto il 15 luglio scorso per intossicazione acuta da eroina.

Al gambiano è anche contestato il reato di morte in conseguenza di altro reato, per aver venduto a domicilio all’attore la droga che lo ha portato alla morte.