Licia Colò, l’addio al marito Alessandro Antonino dopo 20 anni d’amore

Nel corso delle ultime ore il nome di Licia Colò è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Qualche giorno fa, infatti, la conduttrice ha rilasciato una notizia che ha spiazzato tutti i suoi fan. Stando alle sue parole, è finito il matrimonio con il marito Alessandro Antonino.

Dopo più di vent’anni d’amore è naufragata la storia tra Licia Colò e il marito Alessandro Antonino. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa conduttrice la quale, senza giri di parole, ha confermato alcuni rumors che circolavano già da qualche giorno. Queste sono state le parole che la conduttrice ha rilasciato al settimanale ‘Nuovo’:

Io e mio marito ci siamo lasciati.

Queste sono state le uniche parole della conduttrice la quale ha preferito non scendere nei dettagli e rivelare il motivo per cui il matrimonio con il pittore è naufragato. Correva l’anno 2004 quando Licia Colò e Alessandro Antonino sono diventati una coppia.

Il loro amore è stato coronato dalla nascita di una meravigliosa bambina, Laila, oggi una bellissima ragazza di quasi 18 anni.

Chi è Alessandro Antonino: tutto quello che c’è da sapere sull’ex marito di Licia Colò

Licia Colò è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo italiano. Come già anticipato, in questi ultimi giorni la conduttrice de Alle falde del Kilimangiaro sta facendo molto parlare di sé per la fine del matrimonio con Alessandro Antonino. Conosciamo meglio l’ex marito di Licia Colò.

Per chi non lo conoscesse, Alessandro Antonino, oltre che essere l’ex marito di Licia Colò, è noto anche per essere un affermato pittore. Nel corso della sua vita l’uomo è stato presente anche in tv. Qualche anno fa, infatti, l’ex coniuge di Licia Colò condusse I viaggi di Alessandro Antonino, in onda su Tv2000. In seguito ha collaborato alla produzione di Eden, programma in onda su La7 e che ha avuto alla conduzione proprio Licia Colò.