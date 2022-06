Lilli Pugliese nei mesi scorsi ha cercato di conquistare il cuore di Luca all’interno di Uomini e Donne. Dopo essere stata la non scelta sono tantissime le persone che si sono complimentate con il suo atteggiamento e con il suo carattere.

La prima a manifestare grande simpatia e rispetto nei suoi confronti è stata proprio Maria De Filippi che, in più occasioni si è complimentata per la persona che è. Il suo percorso all’interno del programma firmato Canale 5 è stato lungo e complicato fino a quando, è risultata la non scelta.

La dolce 28enne romana ha così concluso il suo percorso tra gli applausi di tutto lo studio pronta a tornare alla sua quotidianità. A distanza di settimane dalla fine del suo percorso, i fan della ex corteggiatrice le hanno posto la domanda che la vedrebbe protagonista del nuovo trono.

Molti fan infatti, le hanno chiesto quale sarebbe la sua risposta in merito ad un invito da parte della redazione. Grazie al suo carattere e alla sua dolcezza, Lilli ha conquistato moltissimi telespettatori che, avrebbero piacere a vederla sul trono di settembre. Inaspettatamente però, la ex corteggiatrice all’interno delle sue storie Instagram ha messo fine alle speranze dei fan.

Lilli Pugliese rifiuta il trono di Uomini e Donne

Inaspettatamente la giovane 28enne ha infranto i desideri di gran parte dei suoi fan annunciando di non essere pronta ad un possibile trono. Dopo aver ringraziato calorosamente tutte le persone che da settimane le dimostrano affetto, Lilli ha deciso di rivelare il suo punto di vista in merito ad un possibile e futuro trono.

“Mi avete fatto questa domanda venti mila, si ragazzi andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono!”. La ex corteggiatrice sembra quindi non avere nessuna intenzione di scendere le scale del programma come possibile tronista.

Al momento da parte della redazione di Uomini e Donne, non c’è stata nessuna proposta ufficiale ma sono tanti i fan che sperano in una chiamata da parte di Maria De Filippi. Quest’ultima infatti, sta già lavorando insieme alla redazione per scegliere chi avrà la possibilità di trovare l’amore durante i quattro troni messi a disposizione per settembre.

Lilli Pugliese all’interno del magazine del programma ha poi spiegato la grande delusione ricevuta da Luca. “Non nego che ho passato qualche giorno particolarmente difficile perché mi sono chiusa in me stessa, purtroppo quando sto male tendo a farlo. Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perché in molti casi i simili alla fine si capiscono meglio e credo sia per questo che tra me e lui è andata così” aveva spiegato la 28enne.