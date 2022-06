Luca Salatino e Soraia vanno d'amore e d'accordo ma non ancora pronti per il grande passo

La programmazione di questa edizione di UeD è giunta purtroppo al termine. Tutti i protagonisti del trono over hanno salutato il pubblico per godersi le loro vacanze in vista del prossimo settembre. I protagonisti del trono classico, invece, dopo aver fatto le loro scelte si stanno godendo le loro relazioni lontano dalle telecamere.

Uno dei tronisti più apprezzati dal pubblico di questa edizione è stato senza dubbio Luca Salatino. Il ragazzo, alla fine del suo viaggio tra i sentimenti, ha scelto di uscire mano nella mano con Soraia Allam Ceruti. Ora, i due si godono la loro compagnia reciproca, anche se la distanza rende tutto molto più difficile.

Luca, infatti, vive a Roma insieme alla sua famiglia mentre Soraia è residente a Como. Riuscire a vedersi, per i neo piccioncini, non è sempre così facile. Ma l’amore vince il tutto ed entrambi affrontano volentieri il viaggio pur di riuscire a vedersi.

È già capitato, poi, che Luca e Soraia uscissero in quattro con l’altra coppia nata all’interno del dating show: Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Soraia, poi, entrata anche nella famiglia di Luca, dato che l’ex tronista di UeD ha deciso di presentarla alla sua mamma.

Insomma, tutto sembra andare per il meglio e anche sui suoi profili social la corteggiatrice ha detto splendide parole sul suo fidanzato: “Estremamente buono, affidabile, di cuore, uomo di vecchi valori, sani principi”. Ma ognuno ha i suoi difetti e, nel caso di Luca, Soraia non ha dubbi: “Quando va in fissa con una parola non la molla più”.

La convivenza, però, è un passo ancora lontano nonostante la sintonia: “Ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene”. Ma se tutto andasse per il meglio, una convivenza potrebbe essere un vero sogno.

Il luogo, secondo l’ex corteggiatrice, non è importante: “Dove? Dove ci porta il cuore. Roma? Valuteremo ogni possibilità, è ancora troppo presto per prendere decisioni”. I sogni della corteggiatrice sono tanto semplici quanto spesso difficili da ottenere: “Una via semplice e piena d’amore, il motore di tutto”.