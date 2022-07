Lilli Pugliese, rivelazione su Luca Salatino. Ora che UeD è arrivato alla fine anche per quest’anno, i fans non possono che restare sulle spine, aspettando novità sul format che li appassiona. Fortunatamente, i protagonisti del programma tengono costantemente aggiornati i loro followers tramite i loro profili social, appagando così la curiosità dei più appassionati.

Inoltre, molti dei volti più in vista del programma di Mediaset rilasciano spesso esaustive e interviste nelle quali raccontano la loro esperienza o le loro impressioni. Nella discorso edizione sicuramente Lilli Pugliese ha saputo attirare l’attenzione del pubblico.

La ragazza si è mostrata riservata ed educata, durante il suo percorso come corteggiatrice di Luca Salatino. Purtroppo, l’ex tronista ha preferito Soraia Ceruti a lei. Attualmente i due si stanno godendo la loro relazione lontano da occhi indiscreti. Il pubblico, però è rimasto molto affezionato a Lilli Pugliese e molti telespettatori continuano a seguire le vicende della ragazza tramite i social network.

In tanti sperano di poterla vedere sul trono nella prossima stagione del programma. Eppure, la ragazza si è sempre descritta come poco adatta al ruolo da tronista. Se dovesse arrivare una proposta del genere da parte della redazione, accetterebbe?

Sarà passato abbastanza tempo dalla delusione presa con Luca? Per fortuna, è stata la stessa ex corteggiatrice a sciogliere questi dubbi. In tantissimi, tra i suoi followers, le hanno posto queste domande su Instagram e, a cuor leggero, la ragazza ha risposto senza pensarci due volte.

Quanto alla frequentazione con Luca Salatino, per la Pugliese ormai quella è acqua passata: “No ormai è passato un sacco di tempo, ad un certo punto si va avanti”. Alcuni hanno anche chiesto all’ex corteggiatrice di UeD di esprimere un parere sulla fine della storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, avvenuta molto di recente.

Questa notizia ha colpito fortemente la ragazza, che ha commentato con queste parole: “Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo, erano molto carini insieme mi piacevano, forse… Non conosco i motivi, è andata così”.