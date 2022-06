Luca Salatino è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più apprezzati delle ultime edizioni del trono classico di UeD. Il ragazzo è arrivato nel programma rivestendo il ruolo di corteggiatore ed è piaciuto tanto al pubblico che, quando le cose non sono andate a buon fine, Maria De Filippi ha deciso di renderlo tronista.

Con il suo percorso sul trono rosso di UeD, Luca è riuscito finalmente a trovare l’amore con la sua scelta, Soraia Ceruti. Di recente il ragazzo ha rilasciato un’intervista a MondoTV24, ed ha raccontato la sua esperienza all’interno del dating show più seguito d’Italia sia come corteggiatore che come tronista.

Queste le impressioni di Luca: “Meglio corteggiatore. Ti spiego il perché. Da tronista è normale che uscendo con più persone le conseguenze di quello che poi avviene sono tue, no? Da corteggiatore avevo un po’ più mano libera”.

“Prendevo, me ne andavo…Il lato negativo è il confronto con le persone che ci rimangono male, alla quale tu tieni, che hai nel cuore, con la quale si costruisce qualcosa. Per quanto da fuori non si percepiscano determinate cose, era normale che avessi legato tanto sia con lei che con Lilli”.

“Quando poi devi dare spiegazioni su quello che fai, ti trovi in difficoltà”. Salatino, però, durante il suo percorso da tronista non è stato solo. Infatti, Matteo Ranieri, che ha portato avanti il suo percorso parallelamente a quello di Luca, è stato sempre al fianco del tronista è tra i due si è creato un rapporto particolare.

“Da spiegare per me è difficile perché raramente mi sono legato ad una persona così come con Matteo. Noi ci siamo trovati nel residence insieme. Tante volte ci siamo confrontati su questioni della puntata, ad un certo punto eravamo quasi pronti tutti e due no?”.

“Ci siamo sempre spalleggiati l’un l’altro. Il legame si è incrementato tantissimo, vivendo insieme h24. Abbiamo condiviso momenti difficili. A volte ci siamo ritrovati a piangere e a consolarci a vicenda. Come è finito il programma ci siamo visti e non è cambiato niente. Siamo due fratelli. Devo tantissimo al programma”.