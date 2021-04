Lillo arriva a casa dei Ferragnez vestito da Posaman, ma guardate cosa fa il piccolo Leone quando lo vede

Lillo Petrolo passa a far visita a Fedez e diventa Posaman solo per intrattenere il piccolo Leone

Se c’è qualcuno che più di chiunque altro ama condividere qualsiasi momento della vita privata sui social network, questi sono senza dubbio i Ferragnez. L’ultima gag, comparsa sul profilo di Fedez, ha avuto come protagonista il suo Leone, alle prese con un ospite mascherato molto particolare: il “mitico” Posaman.

Credit: fedez – Instagram

Casa Ferragni-Lucia, nelle ultime settimane è stata particolarmente sotto i riflettori per un motivo ormai chiaro a chiunque: la nascita della piccola e bellissima Vittoria.

I fan accaniti della coppia più seguita d’Italia hanno accompagnato passo passo i neo genitori bis fino alla nascita della loro secondo genita.

Spesso e volentieri, nei post e nelle storie che il cantante e l’influencer diffondono, compare anche il principe di casa: il piccolo Leone.

Credit: fedez – Instagram

Ormai chiunque ha imparato a conoscere questo meraviglioso bambino dai boccoli d’oro e con gli occhi celesti. E non si può aver fatto a meno di notare la sua particolare passione verso tutto il mondo dei supereroi.

Nel suo ultimo compleanno, avvenuto pochi giorni prima della nascita della sorellina Vittoria, la mamma ed il papà hanno fatto realizzare una torta speciale per lui. In cima alla golosa scultura era presente una statuina che lo rappresentava nei panni del suo supereroe preferito: Batman.

Posaman arriva a fare una sorpresa a Leone

Nel pomeriggio di ieri, un altro supereroe, meno potente ma quasi famoso come Batman, è arrivato a far visita al piccolo Leone.

Lillo Petrolo, comico della famosa coppia Lillo & Greg, è passato a trovare Fedez a casa sua e con l’occasione ha deciso di intrattenere Leone, impersonando uno dei personaggi più in voga del momento, Posaman.

Posaman di Lillo è diventato famoso in tutta Italia grazie alle sue performance nel programma Lol: chi ride è fuori, condotto proprio da Fedez, insieme a Mara Maionchi.

Nel format di Amazon Prime Video, Lillo insieme ad altri 9 comici italiani, ha dovuto cercare di non ridere per la bellezza di 6 ore di fila. Per cercare di far crollare i suoi compagni di avventura, Lillo han inventato proprio lo strambo supereroe che fa le pose.

Il tentativo di Lillo di far ridere e divertire Leone è andato assolutamente a buon fine, come si evince dal video pubblicato su Instagram dal suo papà. Ma la sentenza definitiva su chi sia il suo preferito tra tutti gli eroi, è sempre la stessa. Per Leone, nessuno potrà mai superare il famigerato Batman.