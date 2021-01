Il piccolo Leone diventa influencer: il primo consiglio ai follower fa sorridere tutti

Fra pochi mesi Chiara Ferragni lo renderà orgoglioso fratello maggiore della sua sorellina. Intanto, il piccolo Leone pensa già a seguire le orme della madre come influencer! La simpatia del primogenito della fashion blogger e del rapper Fedez è qualcosa di irresistibile. Non c’è nulla da fare, con quegli occhioni così dolci e la parlantina ha conquistato un po’ tutti.

Leone: la saggezza dei grandi

Il bambino è spesso protagonista dei video condivisi sui social dai genitori. Un divo, già con tanti saggi consigli da offrire al suo pubblico. Interrogato dalla madre, il piccolo Leone risponde ad una domanda con la saggezza dei grandi. Più esattamente l’imprenditrice digitale, sulla sua pagina Instagram, ha posto un quesito al figlioletto, che ha fatto sciogliere il cuore dei sostenitori.

Il segreto dei “muscoli”

Nel filmato, Leone, vestito da Spiderman (che lui, adorabilmente, pronuncia Fiaderman) spiega ai seguaci come fa a essere tanto “muscoloso”. Sotto il costume dell’uomo regno cosa c’è? Lo desidera sapere Chiara Ferragni.

Leone replica puntuale: i muscoli, sono tantissimi. Allora Chiara lo incalza: come se li è fatti? La risposta è spiazzante: mangiando la frutta!

Adorabile tenerezza

La simpaticissima clip caricata in rete ha stregato gli utenti e in pochissimi minuti è divenuta virale. Gli ammiratori l’hanno immediatamente sommersa di consensi e di commenti. È troppo carino, parla benissimo, scrive qualcuno. E c’è anche chi ci scherza su: con la splendida trovata della star del web di origini cremonesi, sono aumentate del 27 per cento le persone che mangiano la frutta!

Leone: pieno di “mi piace”

Il responso della community è straordinario e certifica, una volta in più, quanto la Ferragni sappia utilizzare magnificamente le moderne piattaforme di comunicazione. Aiutata da Leone ha registrato il pieno di “mi piace”. Non vediamo l’ora di assistere ad altri contenuti simili e al più presto: restiamo sintonizzati!