Lily Rose Depp fa coming out: ora è ufficialmente fidanzata

Dopo mesi di numerose indiscrezioni emerse in rete, Lily Rose Depp ha finalmente ufficializzato il suo fidanzamento con una giovane ragazza, anche quest’ultima molto famosa nel mondo dello spettacolo. Nel corso dell’ultimo periodo, si era già vociferato sul suo coming out ma adesso la notizia giunge direttamente da lei stessa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Voci di corridoio sul coming out di Lily Rose Depp circolavano già da diverso tempo. Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, è stata la stessa figlia di Johnny Depp a ufficializzare il fidanzamento con la sua nuova partner.

Lo ha fatto attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. L’immagine in questione ritrae la coppia scambiarsi un appassionante bacio. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

4 mesi con la mia crush.

Inutile dire che il post in questione è stato molto apprezzato da tutti i suoi fan i quali hanno scritto numerosi commenti positivi sotto lo scatto. Ma chi è la nuova fidanzata della figlia di Johnny Depp? Stiamo parlando di una ragazza famosa nel mondo dello spettacolo. Nel dettaglio, si tratta della cantante rapper 070Shake. Le due erano già erano state avvistate insieme alla Paris Fashion Week e in numerose altre occasioni.

Lily Rose Depp sul suo orientamento sessuale

In ogni modo, probabilmente a causa dell’eccessiva pressione dei media, Lily Rose Deep ha finalmente annunciato il fidanzamento. Ormai, le due non si nascondono più e sembra che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele. D’altronde, l’attrice non ha mai nascosto di non avere preferenze di sesso per quanto riguarda la scelta del partner. Pertanto, in precedenza aveva parlato in merito al suo orientamento sessuale ma adesso il suo coming out è ufficiale.