L’incredibile trasformazione di Salvatore Aranzulla: “Sono finito in ospedale..”

Da mago del computer a fitness addicted, Salvatore Aranzulla ha cambiato il suo corpo in maniera sorprendente

Un cambiamento sostanziale per Salvatore Aranzulla che, da genio dell’informatica, è passato a allenamenti e alimentazione ferrea. Il noto informatico, divenuto ormai famosissimo grazie ai suoi tantissimi tutorial sul pc, è cambiato moltissimo.

Il ragazzo ha raccontato di essersi appassionato al mondo del fitness solo recentemente e, nella sana alimentazione e nello sport, ha trovato molta gratificazione.

Salvatore Aranzulla, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha raccontato com’è arrivato a cambiare così tanto il suo corpo, siciliano d’origine si è trasferito a Milano giovanissimo per lavoro, ma la cucina non è mai stato il suo forte e ha spiegato:

Appena mi sono trasferito a Milano dalla Sicilia, nel 2008, non sapevo cucinare, mangiavo sempre da asporto e così misi peso. Cominciai ad allenarmi ma dovetti interrompere a causa della colite ulcerosa. Poi ho ripreso ma ero discontinuo, l’ultima volta sono finito in ospedale per un blocco della digestione: avevo fatto colazione mezz’ora prima di allenarmi.

Anche la salute è stato dunque un campanello d’allarme per far capire all’informatico che c’era bisogno di un cambiamento. Dopo qualche tempo la scoperta che certo non si aspettava:

Qualche anno fa ho cambiato casa, ho scoperto che nel palazzo c’era una palestra condominiale e ho deciso di approfittarne. Studiando una serie di meta-analisi scientifiche ho capito che dovevo prendere in considerazione i fondamentali dell’allenamento, il volume degli esercizi etc.

E da vero informatico e programmatore, ora tiene traccia di tutto. Allenamenti, progressi, micronutrienti. Come? Ovviamente con excel, lì tiene catalogati tutte le sue abitudini

Ho creato un foglio excel con un allenamento progressivo e dinamico, così ho aumentato i carichi. L’importante alla fine è allenarsi in modo da ottenere continui progressi.