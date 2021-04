Lindsey Vonn è una pluricampionessa di sci. Ma non solo ha talento da vendere sulle piste innevate di tutto il mondo. È anche una bellissima donna, che ha deciso di festeggiare il suo 36esimo compleanno concedendosi una vacanza con il marito e alcuni amici. Dopo aver pubblicato uno scatto in costume al naturale, senza ritocco, è stata vittima di body shaming.

Nemmeno una donna bellissima come Lindsey Vonn, che può vantare tra l’altro un fisico allenatissimo e tonico, può salvarsi dagli insulti degli haters sulla rete. Queste piccole persone sui social si sono scagliate contro inestetismi del tutto impercettibili, che non rendono la sportiva meno affascinante.

Lei è sicura di se e non si è lasciata intimidire da quelle dita puntate contro. Ma quante donne non hanno la stessa forza e la stessa autostima per poter affrontare gli sguardi impietosi di chi è invidioso e gode nel distruggere le altre persone?

C’è chi la offende dicendo di credere di essere più attraente di quello che è. Mentre una donna dice di avere 60 anni, aver partorito due bambini ed essere meglio di lei. Le donne sono sempre le peggiori in questi casi. Inoltre c’è chi la insulta e fa volare sui social parolacce contro il suo Lato B.

Tutto per uno scatto in cui appare di spalle in bikini mentre cammina sulla spiaggia e una di profilo in costume. Foto bellissime, che mostrano una splendida donna, con i suoi pregi e i suoi difetti, che la rendono unica.

La risposta di Lindsey Vonn agli haters

Le parole della campionessa di sci sono un inno ad amarsi. E uno stimolo a combattere il body shaming.