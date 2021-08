Anche la linea per la scuola di Chiara Ferragni fa discutere. Sappiamo che la Blonde Salad è come Re Mida: tutto quello che tocca diventa dorato. Ma scatena anche la polemica, non solo per le collezioni proposte, ma soprattutto per i prezzi di vendita dei suoi accessori. Tutti si lamentano, ma davvero la linea scuola costa così tanto?

La fashion influencer moglie di Fedez è di nuovo finita nella bufera, per la sua nuova attività imprenditoriale. Per la prima volta la mamma di Leone e Vittoria lancia la sua linea per la scuola con astucci, gomme per cancellare, matite, diari, quaderni, insieme a Pigna.

Fedez nei giorni scorsi ha lanciato la sua collezione di zaini in collaborazione con Seven, dove inserire all’interno magari la linea per la scuola della moglie. Lo zainetto costa 59.90 euro, ma si può pagare in tre rate da 19.97 euro su Amazon. Dentro possiamo mettere la linea back to school di Chiara Ferragni, ma quanto costa?

Back to school, la linea per la scuola di Chiara Ferragni per Pigna quanto costa?

Scopriamo i prezzi di vendita che hanno sollevato un polverone tra le famiglie, che già si aspettano che i propri figli chiedano per il rientro a scuola qualcuno di questi accessori (alcuni dei quali sono perfettamente in linea con altri gadget brandizzati molto in voga tra i giovanissimi, a dire il vero).

tre gomme da cancellare: 7.70 euro

tre matite: 6.90 euro

quaderni: dai 2 ai 4,90 euro

diario: 18 euro

astuccio: 35 euro

Per molte famiglie prezzi troppo alti per rendere felici i propri figli con la linea per la scuola della moglie di Fedez, che comunque sta riscuotendo il successo sperato alla vigilia. Molti i prodotti a ruba e in vista dell’avvio dell’anno scolastico si prevede un boom di vendite.

Che dite, i prezzi sono davvero così esagerati come da polemica? O in linea con altri prodotti che si trovano in giro?