L’influencer è al sesto mese di gravidanza, la foto e il dettaglio che non sfugge ai fan

L’influencer è già al sesto mese di gravidanza. Della sua seconda gravidanza. E come è accaduto per il primogenito, anche in questa seconda esperienza, che la farà diventare mamma di una femminuccia, non mancano foto da condividere con i follower. Quegli stessi follower che nell’ultimo scatto con il pancione hanno notato un dettaglio che non può di certo sfuggire.

Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente della influencer per antonomasia. Chiara Ferragni e Fedez aspettano il loro secondo bambino. Dopo Leone, sarà una femminuccia a riempire di gioia la casa dei Ferragnez.

Per annunciare a tutti quanti il fatto che la Blonde Salad è entrata nel sesto mese di gravidanza, la coppia ha deciso di pubblicare sui social un divertente scatto che li ritrae insieme con il pancione.

La foto con il pancione è semplicemente divertentissima. Si vede Chiara Ferragni con il pancione in bella vista, in reggiseno. Peccato che a spuntare dal collo non sia la sua faccia. Ma quella del marito.

Come scenografia, ovviamente, la bellissima casa dei Ferragnez, rigorosamente addobbata a festa. Quando la coppia ha condiviso lo scatto, però, qualcuno ha sollevato un dubbio.

Al sesto mese di gravidanza, il dettaglio in casa Ferragnez che non passa inosservato

Nello scatto, infatti, in lontananza si vede uno specchio che mostrerebbe chi ha realmente scattato la foto. Non si tratta di un selfie, nemmeno usando un bastone. E nemmeno di qualcuno dell’entourage del rapper o dell’influencer.

A quanto pare, infatti, a scattare questa divertente foto sarebbe stata la nonna del rapper. La si può vedere in fondo nello specchio di fianco al quadro della Monna Lisa e… Leone!

La coppia che ha da poco ricevuto l’Ambrogino d’oro sta davvero vivendo un momento magico. Anche se tutti sono sempre pronti a criticare la loro felicità e la loro generosità.