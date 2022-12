L’influencer Maja Janeska trovata morta: “Aveva paura per la sua vita”

In queste ore un terribile lutto ha colpito il mondo del web. Stando a quanto rivelato dai giornali di tutto il mondo, l’influencer Maja Janeska è morta nella sua abitazione. Ricordiamo che la donna era seguita sui social da più di un milione di persone. Attualmente gli inquirenti stanno lavorando sodo per ricostruire le dinamiche di questa tragedia.

In queste ultime ore le autorità stanno lavorando duramente per far luce sulla morte di Maja Manesca, l’influencer di 39 anni che nelle scorse ore pare si sia tolta la vita nella sua abitazione. La donna è stata trovata con una ferita da arma da fuoco alla testa nella lussuosa abitazione di Bassonia Estate a Johannesburg, in Sudafrica.

Stando alle indiscrezioni, Maja viveva insieme al compagno Kyle Phillips, co-direttore del produttore di tabacco Carnilinx con sede a Johannesburg. L’uomo ha rivelato alle autorità che, mentre si stava lavando i denti in bagno, ha sentito uno sparo provenire dalla camera da letto.

Attualmente la versione dell’uomo non è stata confermata. Come già anticipato, gli inquirenti stanno lavorando sodo per capire meglio le dinamiche che hanno portato a questa terribile tragedia. Riguardo la prematura scomparsa di Maja, alcuni dei suoi famigliari hanno rivelato alcuni importanti retroscena.

Stando alle loro parole, infatti, pare che la famosa influencer 39enne temesse per la sua vita. Grande, dunque, era la preoccupazione di Maja Janeska che qualcuno potesse ucciderla. In questi giorni si sta lavorando per capire se tutto ciò fosse vero e avere conferma di quanto affermato dai parenti della donna.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se le autorità riusciranno a far luce su questa drammatica vicenda. La notizia della morte dell’influencer ha fatto sprofondare tutto il mondo del web nella tristezza più totale. Sono stati molti coloro che si sono uniti al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Maja.