Un gravissimo sinistro tra due auto è quello avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 dicembre, nel piccolo comune di Nizza Monferrato. Purtroppo ad avere la peggio un bimbo di 1 anno, che è deceduto dopo il tempestivo trasporto in ospedale. I genitori non sarebbero in pericolo di vita.

Un episodio straziante, che ha portato ad una prematura perdita. Ora gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità dei due conducenti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 17 di sabato 3 dicembre. Precisamente lungo la strada provinciale 28, nel comune di Nizza Monferrato, ad Asti, nella provincia di Alessandria.

Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, le due auto, una con a bordo la famiglia e l’altra con a bordo tre persone, si sono scontrate. Il sinistro è apparso subito molto grave.

I passanti nel vedere quella scena, oltre ad allertare gli agenti, hanno anche chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Quest’ultimi sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Tuttavia, le condizioni del bambino sono apparse subito molo gravi. Però con la speranza di poterlo salvare, lo hanno trasportato d’urgenza al nosocomio di Alessandria. È proprio dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, che non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La dinamica dello scontro in cui il bimbo di 1 anno è deceduto e le condizioni dei genitori

La madre di soli 22 anni, è stata trasportata in pronto soccorso in codice rosso. Da ciò che è emerso però, non risulterebbe in pericolo di vita. Il padre di 33 anni, è arrivato in ospedale in codice giallo.

L’uomo di 40 anni alla guida dell’altro veicolo, ha riportato contusioni lievi. Però dalle prime informazioni rese note, pare che sia risultato positivo all’alcol test.

Gli agenti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Tuttavia, sembrerebbe che il sinistro sia avvenuto per la scarsa visibilità e la strada resa scivolosa dalla pioggia. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.