L’influencer ricorda un momento doloroso: “Non era operabile, e..”

Molto spesso, alcune influencer, decidono di mettersi a nudo per i propri follower e mostrare le loro fragilità. Protagonista di un doloroso sfogo, questa volta, è la venticinquenne Beatrice Valli.

La ragazza ha deciso di parlare alle sue follower del tremendo periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico. Nelle sue parole, molte ragazze si sono rispecchiate e le hanno chiesto consigli su come superare questo tremendo problema.

Beatrice Valli ha spiegato che ha iniziato a soffrirne già all’età di 13/14 anni, alle scuole medie. Il primo episodio risale a diversi anni fa. La ragazza ricorda di essere svenuta:

“Dicono che ero svenuta ma non mi accorsi di nulla, mi ritrovai in ospedale. Due, tre giorni dopo mi hanno dimessa senza spiegazioni”.

Ovviamente, la situazione ha preoccupato in modo particolare la mamma che ha accompagnato la ragazza a fare degli accertamenti in più. A seguito degli esami la giovane ha scoperto di avere un problema di salute:

Dopo diversi esami trovarono un piccolo problema che alla nascita non erano riusciti a vedere. Mi trovarono una ciste di 2 cm nella parte destra della testa, non operabile e in mezzo ci passa un capillare, sarebbe stato pericoloso anche solo prendere una botta.

Questa scoperta ha fatto vivere per anni l’influencer nel terrore. La maggiore preoccupazione è non aver avuto il controllo di quello che le accadeva. La maternità, una vita stabile e il compagno le hanno permesso di ritrovare la serenità e lasciarsi alle spalle quel brutto periodo:

Mi ha sempre spaventata non avere il controllo di me stessa. […] Ora, dopo che da tre anni non ho più attacchi di panico ho capito che la forza che la nostra mente ha è fortissima. Oggi il mio corpo mi dà dei segnali, mi avverte che non devo superare quel limite.