Lino Banfi non ha mai perso occasione per parlare dell'immenso amore che lo univa alla moglie Lucia Zagaria

Lino Banfi ha commosso tutti con il suo dolcissimo post, pubblicato per ricordare l’anniversario con la sua amata Lucia. L’attore, dal giorno della scomparsa della donna, non ha mai perso occasione per parlare del loro immenso amore. Sarebbero stati ben 62 lunghi anni di matrimonio.

Lucia Zagaria è venuta a mancare il 22 febbraio del 2023, da tempo combatteva contro l’Alzheimer. Fu la figlia Rosanna ad annunciare la straziante notizia con un post pubblicato sul suo account Instagram:

Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio.

Lino Banfi riuscì a parlare della perdita della moglie solo dopo alcune settimane. Ancora oggi quel vuoto immenso lo accompagna giorno dopo giorno. Ospite a Verissimo, l’attore raccontò gli ultimi giorni di vita di Lucia Zagaria. Scoprirono una terribile diagnosi, un tumore al cervello. Arrivò al punto di pregare che esalasse il suo ultimo respiro, non riusciva più a vederla in quelle condizioni.

Il commovente post di Lino Banfi per l’anniversario con la sua amata Lucia

Ieri, 1 marzo 2024, sarebbero stati 62 anni di matrimonio con Lucia Zagaria. Lino Banfi ha pubblicato un lungo post sui social e le sue parole hanno commosso tutti.

Correva l’anno 1962, e come correva… Era il primo marzo di 62 anni fa. Io e Lucia alle sei del mattina ci sposavamo nella sacrestia della parrocchia di San Francesco a Canosa di Puglia. Quanti eravamo? Quattro.Lucia, io, il sacrestano e il testimone… Buon anniversario Lucia ❤️.



Migliaia i commenti amorevoli arrivati in consolazione dell’attore, fan che lo hanno ringraziato per aver sempre parlato di un amore vero, semplice, uno di quelli che ormai non esiste più.

Lino carissimo, non sei solo un attore ed un personaggio pubblico: per noi sei un compagno di viaggio nelle nostre vite.