Questa mattina, nella chiesa di Sant’Ippolito di piazza Bologna a Roma, si sono tenuti i funerali di Lucia Zagaria. La signora si è spenta nella giornata di ieri, all’età di 85 anni, dopo aver lottato a lungo contro il morbo di Alzheimer. Presenti ovviamente il marito Lino Banfi, la figlia Rossana e tanti personaggi noti dello spettacolo italiano. Letta, durante l’omelia, una lettera scritta da Papa Francesco.

Credit: Leggo.it

Una malattia tremenda quella che la signora Lucia ha combattuto negli ultimi anni, che soprattutto nell’ultimo periodo si era inasprita ancor di più. Alla fine, proprio ieri, il suo cuore ha cessato per sempre di battere.

A darne il triste annuncio ci ha pensato sua figlia Rosanna, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto di sua mamma da giovane, mentre felice mangiava un gelato. A corredo dell’immagine, una frase semplice ma piena di amore e significato:

Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio.

Lucia Zagaria era famosa soprattutto per essere la moglie di uno degli attori e personaggi dello spettacolo più amati d’Italia, il grande Lino Banfi. Un amore infinito il loro, che sono stati sposati per oltre 60 anni.

Lino ha parlato di sua moglie in diverse occasioni. In un intervista in particolare, aveva espresso il desiderio suo e di Lucia di andarsene insieme, poiché nessuno ce l’avrebbe fatta ad andare avanti senza la sua metà.

La lettera di Papa Francesco per Lucia Zagaria

Credit: Leggo.it

Oggi, come detto, a Roma si sono tenuti i funerali di Lucia. Tanti i presenti nella chiesa di Sant’Ippolito. Il marito Lino e la figlia Rosanna in prima fila, ma anche tanti volti noti dello spettacolo italiano. Tra gli altri, Mara Venier e Luigi di Maio.

Durante l’omelia, è stata letta una lettera scritta per Lucia e Lino niente meno che dal Papa. Ecco le sue parole:

Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima.

Credit: Leggo.it

Rivolgendosi sempre a Lino, ha continuato:

La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera.