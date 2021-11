Si erano sposati in gran segreto lo scorso 18 luglio. Oggi, Lino Guanciale e la sua neo sposa, sono infinitamente felici di tenere tra le braccia il loro primo bambino, nato proprio nella giornata di ieri. A riportare la notizia ci ha pensato il sito Whoopsee.it. Come al solito, l’attore e sua moglie non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo e hanno deciso di vivere la cosa lontani dalle luci dei riflettori.

Proprio in questi giorni, l’attore abruzzese era impegnato a Triste per le riprese delle fiction targata Rai “La porta rossa 3“. Dopo aver ricevuto una chiamata, però, si è dovuto allontanare e raggiungere sua moglie in ospedale, poiché stava per nascere il suo primo bambino.

A divulgare la notizia in esclusiva ci ha pensato il sito Whoopsee.it, ma in poche ore tutte le testate hanno raccontato questa grande e dolce novità arrivata nella vita di Lino Guanciale.

Lui e sua moglie, Antonella Liuzzi, non amano condividere i momenti della loro privata sui social network, quindi per il momento non si conosce nulla del nuovo arrivato, se non che si tratta di un maschietto.

I due si sono sposati lo scorso 18 luglio, in una cerimonia privata celebrata a Roma, in Campidoglio.

L’amore tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi

Se Lino Guanciale non ha bisogno di molte presentazioni, in molti non conoscono sua moglie, la bellissima Antonella Liuzzi.

Originaria di Noci, in Provincia di Bari, si è laureata molto presto presso l’Università Bocconi in Economia dell’Arte, la Cultura e la Comunicazione (laurea triennale), ma anche in Economia e Legislazione per l’Impresa (laurea breve).

Dopo un periodo trascorso all’estero e un Master conseguito all’Università di RomaTre, ha iniziato a lavorare alla Bocconi come ricercatrice e docente.

Lino Guanciale non ha trovato solo una donna bellissima, ma anche una mente brillante.

I due si sono conosciuti qualche anno fa e la relazione ha permesso all’attore di rialzarsi dopo la fine del precedente rapporto d’amore con la collega Antonietta Bello, durato ben 10 anni.

Come anticipato la storia tra Lino e Antonella viene vissuta lontano dalla luce dei riflettori. Sono pochissime le foto che i due pubblicano sui social, ma è ben chiaro la felicità che avvolge le loro vite.