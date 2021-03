Il noto attore se n’è andato. Il commovente saluto di Lino Guanciale: “Un compagno di strada prezioso”

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. Si è spento Giuseppe Gavazzi, attore ma anche autore e regista teatrale molto apprezzato dai suoi tantissimi collaborati e colleghi. Aveva recitato ultimamente nella fiction targata Rai, “Il commissario Ricciardi“. A ricordarlo, pubblicando una foto sul suo account Instagram, Alessandro D’Alatri.

Una persona meravigliosa ed uno splendido artista! È così che, Alessandro D’Alatri, regista della fortunata fiction andata recentemente in onda su Rai 1 “Il commissario Ricciardi“, ha salutato e ricordato il compianto amico e collega Gavazzi.

Aveva recitato nella parte del sagrestano dell’orfanotrofio, durante la quarta puntata. Un ruolo marginale il suo, ma che gli ha permesso di entrare comunque nel cuore di tutti i membri del cast e dello staff di produzione.

Credit: Rai

In molti hanno deciso di stringersi al dolore per la sua scomparsa, commentando o aggiungendo una reazione nel post del regista. Da Elena Sofia Ricci a Paolo Conticini e molti altri.

Il saluto di Lino Guanciale per Giuseppe Gavazzi

Anche Lino Guanciale, apprezzatissimo attore e protagonista che ha vestito i panni del Commissario Ricciardi, ha ripostato la foto pubblicata da D’Alatri e l’ha commentata, definendo Gavazzi come un compagno di strada prezioso.

Credit: Rai

Qualche tempo fa, lo stesso Giuseppe Gavazzi, durante un’intervista rilasciata a La Provincia Online, aveva espresso la sua totale stima sia verso il regista, sia verso Guanciale. Aveva dichiarato di trovarsi incredibilmente a suo agio a vestire i panni del sagrestano e a lavorare sotto le direttive di D’Alatri, definito dall’attore stesso come uno dei migliori registi in Italia.

Credit: Rai

Parole colme di stima anche per l’attore abruzzese Lino Guanciale. Di lui, aveva detto Gavazzi, lo aveva colpito e sorpreso la sua incredibile umiltà. Nonostante sia uno degli attori più in voga e più gettonati al momento, mantiene comunque i piedi ben saldi a terra. Una caratteristica che, secondo il compianto Gavazzi, permetterà a Guanciale di arrivare molto lontano.

Giuseppe Gavazzi era originario di Portici ma viveva, in questi ultimi anni a Sant’Anastasia. Ed è proprio nel piccolo comune in provincia di Napoli che si è spento, stretto dall’affetto dei propri cari. Tutto il mondo della televisione, ma anche quello del teatro, da cui lui era partito, sono addolorati per questa tristissima perdita.