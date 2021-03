Linus, avete mai visto la sua casa? Un appartamento grande oltre 300 mq, in stile moderno e ricca di opere d’arte

Linus, pseudonimo di Pasquale Di Molfetta, è uno dei più famosi e importanti conduttori radiofonici e conduttore televisivo del nostro paese. Per chi non lo sapesse, è anche il direttore artistico di Radio Deejay dal 1996. Da diversi anni, il conduttore vive a Milano, a pochi passi dal teatro del calcio, lo Stadio San Siro. Sembra che la sua sia una casa davvero bellissima, molto grande, dove vive insieme alla sua famiglia. Nonostante sia particolarmente attento alla sua privacy, Linus ha spesso fatto vedere sui social, alcuni scorci della sua abitazione, soprattutto in questo anno molto particolare per tutti noi. E voi, avete mai visto la casa di Linus?

Le foto della casa di Linus

La casa di Linus è davvero molto grande e misura circa 315 mq. Il salone, è una delle stanze dove Linus e la sua famiglia trascorrono gran parte del tempo libero. Questa stanza è molto ampia e spaziosa, dove all’interno troviamo un divano molto grande e apparentemente molto comodo.

Sulle pareti, si trovano diverse fotografie, molte di queste in bianco e nero ed altre a colori, ovviamente tutte foto della famiglia Di Molfetta.

Per il pavimento, il conduttore ha scelto il parquet. I colori predominanti sono il legno ciliegio, il nero ed anche alcune tonalità del beige.

Una delle stanze preferite del conduttore è la sua cabina armadio, che in questo anno è anche diventata la palestra di Linus. Queste stanze si trovano al piano inferiore, dove c’è anche un bel bagno, realizzato in stile moderno.

Al piano superiore, invece, troviamo un grande soggiorno che è collegato alla cucina, poi ancora lo studio personale del conduttore ed un altro bagno.

Cucina e soggiorno, sono dunque un unico ambiente, diviso da un muro senza alcuna porta.

La cucina è realizzata con mobili di colore chiaro e moderna. Ciò che forse non sapete è che Linus è appassionato d’arte e per questo nella sua abitazione ci sono anche tante opere d’arte come il Dipinto Marta, la sua gatta morta all’età di 19 anni.

