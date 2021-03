Sinisa Mihajlovic, avete mai visto la sua casa? Una mega villa nel cuore di Roma, con elementi d’arredo extralusso che vi sorprenderanno

Sinina Mihajlovic non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, visto che è un noto ex calciatore e oggi allenatore di calcio. Purtroppo nell’ultimo periodo l’ex calciatore non è stato bene dal punto di vista fisico, perché ha dovuto lottare contro un brutto male. Sinina ha infatti dovuto sostenere delle cure per la leucemia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella sua vita. Dopo essere stato lontano da casa per diverse settimane, il suo ritorno in famiglia è stato molto emozionate. Sinisa vive in una bellissima casa che si trova a Roma, proprio dove ha fatto ritorno dopo le cure. Per l’occasione, la redazione di Verissimo ha seguito il campione nella sua abitazione, mostrando a tutti quanti la bellissima villa dove l’allenatore vive insieme alla sua famiglia. Una casa molto grande, elegante e sicuramente ricca di tanto amore. E voi, avete mai visto la casa del noto allenatore?

Le foto della casa di Sinisa Mihajlovic

L’allenatore vive nella città eterna insieme alla sua famiglia, in una bellissima casa dotata di ogni confort e molto elegante. In ogni ambiente si possono notare degli elementi di gran lusso, già a partire dall’ingresso. Quest’ultimo si apre su una living room davvero molto grande, luminosa e arredata con grande attenzione ai particolari.

Nel salone troviamo dei grandi paralumi neri che conferiscono un tocco di eleganza all’ambiente. Un open space incorniciato da delle colonne imponenti che non passano di certo inosservate.

I mobili sono in legno e per questo riprendono le tonalità del marrone, vinaccia ed anche nero. Nella sala però, spiccano dei vasi molto preziosi, color verde smeraldo.

Ancora nella sala si trovano mobili neri e cornici bianche molto imponenti che fanno da contrasto ad altri componenti d’arredo realizzati con le tonalità del panna e dell’oro.

Specchi e oggetti dal sapore esotico completano l’arredo della sala.

Sembra che questo arredamento così elegante e singolare sia opera di Arianna Rapaccioni, ovvero la moglie del noto calciatore Sinisa Mihajlovic.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo, avete mai visto la sua casa a Torino? Lusso e dettagli curati nei dettagli, è la casa più costosa al mondo