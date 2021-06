Lisa Banes investita a New York in strada. L’attrice, famosa per molti film di grande successo, è ricoverata in ospedale. E secondo quello che emerge da fonti mediche, le sue condizioni di salute sono da considerarsi decisamente critiche. La donna è stata investita da un mezzo a due ruote: la notizia del terribile incidente sta facendo il giro del mondo.

L’attrice di 65 anni si trovava in strada a New York. Quando ha avuto un incidente con un veicolo a due ruote, che l’ha investita. Subito i soccorsi sono giunti e la donna è stata ricoverata in ospedale in condizioni di salute critiche.

A dare l’annuncio del grave incidente stradale che ha coinvolto l’attrice americana è stata il suo manager, che tiene aggiornati stampa e fan sulle condizioni di salute. David Williams, il braccio destro dell’artista, riferisce quello che hanno potuto ricostruire della dinamica dell’investimento.

L’incidente, secondo quanto riportato dal manager dell’attrice, sarebbe avvenuto nell’Upper West Side di Manhattan, vicino al Lincoln Center. Lisa Banes è stata investita da uno scooter o da una moto mentre attraversava Amsterdam Avenue per andare alla Julliard School.

In una mail inviata all’Associated Press, David Williams spiega che i fatti risalgono a venerdì scorso. L’incidente ha avuto luogo per le strade di New York, ma ancora non si conoscono bene i dettagli che non sono stati forniti dalla polizia.

Lisa Banes investita in strada: quali sono le sue condizioni di salute

Al momento si conoscono solo dalle parole del manager, che parla di ferite gravi. Lisa Banes si trova al momento ricoverata all’ospedale Mount Sinai Morningside.

La polizia non ha svelato, ovviamente, il nome di chi ha investito l’attrice. E sappiamo che gli agenti non prevedono a breve arresti o fermi nei confronti dell’uomo o della donna che era alla guida del veicolo a due ruote che ha provocato l’incidente nelle strade di New York.