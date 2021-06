I magistrati dopo aver disposto l’autopsia sul corpo del piccolo Lyam Hipolito, hanno deciso di riconsegnare la salma ai suoi genitori. Il sindaco proprio come tutta la comunità, si è stretto vicino al dolore di questa coppia che ha perso il loro bambino, in un drammatico e terribile incidente.

La tragedia di questa famiglia si è consumata nella mattinata di mercoledì 2 giugno, in un giorno che doveva essere di festa. Precisamente al Parco Lago Nord, a Paderno Dugnano, in provincia di Milano.

Tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti. La mamma ed il papà si sono fermati vicino al lago per fare una foto. Quando all’improvviso un’auto, guidata da un uomo di 72 anni, con la patente revocata, li ha travolti.

Il signore stava percorrendo la strada sovrastante, ma ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo veicolo ed è precipitato, travolgendo l’intera famiglia.

Il piccolo è quello che ha riportato traumi più gravi. Infatti all’arrivo dei sanitari era privo di sensi. I medici prima di trasportarlo all’ospedale Papa Giovanni, lo hanno dovuto rianimare sul posto per diverso tempo.

Lyam è stato ricoverato nella struttura ospedaliera per 48 lunghe ore. I dottori al suo arrivo si sono subito resi conto che le sue condizioni erano critiche. Hanno cercato di aiutarlo in tutti i modi. Alla fine, dopo 2 giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il cordoglio del sindaco per la morte del piccolo Lyam Hipolito

I magistrati hanno disposto l’autopsia sul corpicino del bimbo di 3 anni, che è stata eseguita nei giorni scorsi. Subito dopo hanno deciso di riconsegnare la salma ai suoi genitori, per il funerale.

Sul luogo dove si è consumata la tragedia, in molti hanno deciso di portare un fiore, per ricordare il piccolo. Inoltre, anche il sindaco Ezio Casati ha voluto pubblicare un messaggio sul suo profilo Facebook per mostrare vicinanza a questa persone. Ha scritto: