Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è stata data l’opportunità ad alcuni concorrenti, i veterani. di decidere se restare o no in Honduras, dato che il contratto non prevedeva il prolungamento del reality. Sono stati diversi I naufraghi che hanno preso la scelta di abbandonare.

Tra di loro ci sono: Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi e Blind. Ma anche Licia Nunez ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi. Quando la radiazione ha informato anche i naufraghi di Playa Sgamatissima del prolungamento del programma (che finirà il 27 giugno) alcuni di loro hanno preso una scelta definitiva.

La scelta di Licia però non ha lasciato stupiti né i telespettatori né i presenti in studio, visto che da diversi giorni la naufraga faceva appelli al pubblico per poter lasciare l’Honduras.

Durante l’ultimo televoto Licia Nunez aveva detto: “Faccio un appello al pubblico per tornare in Italia, fate rimanere pure gli altri, io voglio andare. Dico questo perché il mio percorso l’ho fatto e sono contenta così. Non mi pento di nulla e sono felice così sono pronta ad andarmene”.

Quando la produzione ha rivelato alla concorrente il prolungamento del programma, la naufraga ha spiegato alla padrona di casa: “Ilary sì la mia decisione è di lasciare. Io ritorno in Italia, questa è la mia finale oggi. Sì è la mia scelta definitiva sono sicura, ho deciso di andare via purtroppo sono decisa”.

“Sono felice di aver onorato il mio contratto che scadeva il 23 di maggio. Nella mia clip di presentazione avevo detto che il mio traguardo era di raggiungere la finale. Ecco, questa è la mia finale. Non sapendo del prolungamento ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare. Il lavoro va onorato ed è per questo che rientro. Non posso davvero spostare questi impegni che ho preso”.

Poi conclude: “Pensavo che tutto sarebbe finito a fine maggio e quindi ho accettato altre proposte. Questo è il motivo reale dico davvero. Voglio ringraziare tutti voi, Mediaset e soprattutto te, Nicola e Vladimir. Per me è stata una bellissima opportunità e sono davvero grata per questa avventura. E adesso saluto mia madre e tutti i miei amici che rivedrò presto”.