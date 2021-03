L’Isola dei Famosi: accuse e dissapori. Gilles Rocca minaccia il ritiro

Giovedì 25 marzo, nella quarta puntata de L’Isola dei Famosi, tra Gilles Rocca e Daniela Martani è scoppiata una discussione accesa. Lei è scoppiata in un pianto e lui ha minacciato di ritirarsi. La Martani ha puntato il dito contro i Burinos, accusandoli di ostracizzarla e di volerla mandare nel gruppo Rafinados perché vegetariana. Ma Gilles Rocca ha restituito il favore ed ha rimandato indietro le accuse: “Mi dispiace che dica così, ho fatto di tutto affinché si integrasse. Non ho mai parlato male di lei, dico solo che non può parlare del fatto che è vegana dalla mattina alla sera, se vede una formica dice sciò, sciò…non si può pensare solo agli allevamenti intensivi”. Anche fuori dall’inquadratura la lite ha continuato ad essere intensa e Ilary Blasi ha chiesto cosa stesse succedendo. La Martani (che è no-Vax e negazionista e non avrebbe dovuto avere la possibilità di arrivare sull’isola).

A quel punto ha avuto una crisi di pianto: “Gilles ha un’aggressività nei miei confronti che non riesco a capire, quando mi parla è aggressivo e mi ferisce particolarmente perché ho vissuto una cosa simile in famiglia e preferisco che mi si parli in un altro modo”. Rocca non l’ha presa bene e si è molto dispiaciuto per l’accaduto: “Se ti ho ferita ti chiedo scusa, mi dispiace vedere una donna piangere. La mia aggressività è non voler parlare quando vedo cose diverse. So quanto bene le ho voluto e cosa ho fatto per farla integrare, quindi mi chiedo perché mi dice certe cose”.

“Lei non fa parlare e non ascolta e mi irrita, non voglio fare questi teatrini. Dice che faccio parte di un clan, ma io sono un cane sciolto, siamo una squadra, o tutti insieme o da solo, io non volevo mandarla via l’altra volta. Non c’è una clip in cui parlo male di lei. Sentirmi dire che ho fatto giochetti o ho fatto il bullo mi ferisce, io combatto contro il femminicidio e contro ogni tipo di violenza”.

“Con la mia fidanzata sono molto impegnato su questo fronte, giro tutta l’Italia e non lo accetto”. A qual punto Miryea si è intromessa e Gilles l’ha subito zittita. Da lì è scoppiata l’ira di Elettra Lamborghini: “E poi dici che non sei aggressivo? Sei un cafone scusa, ti ho sentito rispondere male in quel momento e mi hai fatto cascare le pa**e”. Daniela Martani ha insistito sull’aggressività subita e la Rocca ha perso le staffe: “Mi hai fatto passare per violento, hai detto una cosa gravissima, hai detto che ho usato violenze che hai subito in famiglia. Io non voglio più parlare con te, questa voglia di volermi parlare a ogni costo e chiarire è violenza. Io me ne vado! Io non posso sporcarmi o essere accomunato a un uomo violento. Voglio andare via immediatamente”.

Ilary Blasi ha cercato di placare gli animi senza grande successo. Zorzi, invece, ha speso qualche parola a favore dell’accusato: “Voglio dire alla Martani che le strumentalizzazioni di certi argomenti non mi piacciono. Trovo che Gilles non sia violento e maleducato, diamo alle loro situazioni il loro nome e non usiamole. Gilles sei un leader, sei un bravo ragazzo e devi restare”. Iva Zanicchi, invece, la pensa in tutt’altro modo: “E’ un ragazzo particolare, parla, parla ma poi dà certe rispostacce”.