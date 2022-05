Alessandro in lacrime non sopporta più le pressioni che riceve dalla mamma

A L’Isola dei Famosi il dramma è la parola d’ordine negli ultimi periodi. Tra rotture, litigate e incomprensioni, il clima in Honduras si fa sempre più opprimente e non per il caldo.

A tenere alta la curiosità dei telespettatori sono le vicende che stanno avvenendo tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. I due, durante il percorso all’interno del reality, si sono allontanati sempre di più ed ora sembra davvero difficile poter ritornare ad una convivenza serena.

Ma cosa è successo in particolare nelle ultime ore? Presto detto. È ben noto ai telespettatori il fatto che Alessandro avesse dapprima preso le distanze da sua madre Carmen per seguire il suo cuore. Infatti, nonostante la Di Pietro fosse palesemente contraria, Alessandro non ha voluto rinunciare alla sua amicizia speciale con Maria Laura De Vitis.

Ma mamma Carmen non ha nessuna intenzione di rimanere nell’angolo e sono in molti ad essere convinti che presto la situazione degenererà. Tutti credevano che la prima cetere sarebbe stata proprio la Di Pietro. A sorpresa, invece, il primo accedere ai sentimenti è stato proprio Alessandro.

Il pubblico, davanti all’emozione del ragazzo, si è intenerito e affezionato ancora di più a lui. Alessandro e sua madre, infatti, sembrano essere I naufraghi più apprezzati dal pubblico, ma sembra proprio che tra loro senti a tornare la pace.

Alessandro è molto provato dalla situazione, le lacrime che ha versato davanti alle telecamere durante l’ultimo daytime, sono la prova. Maria Laura ha cercato di fargli da supporto ma con scarsi risultati, tanto che il pubblico ha finito con lo scagliarsi contro di lei.

In molti, infatti, ritengono che la De Vitis stia solo recitando. Insomma, Alessandro si trova in mezzo a due fuochi: da una parte sua mamma e dall’altra la sua amica speciale. Non ci resta che attendere un confronto diretto tra le due donne.