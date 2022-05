Continuano a trascorrere placidamente le giornate in Honduras per i naufraghi de L’Isola dei Famosi. La Palapa è da diverse settimane l’unico rifugio dei concorrenti in gara ed è proprio lì che si svolgono tutte le dinamiche che li riguardano.

È lì che nascono amori, dissapori, litigi e amicizie. I telespettatori possono sbirciare nelle emozioni che i naufraghi provano, ma non tutto viene ripreso dalle telecamere. Alcune delle avventure che i partecipanti al reality vivono rimango sulle spiagge delle Honduras, fuori dalla vita di spettacolo.

Ma per fortuna, ad informare il pubblico di tutto ciò che non appare in tv, c’è una presenza costante in Palapa che non fa parte dei concorrenti. Parliamo, ovviamente, di Alvin: l’inviato speciale che trascorre insieme a naufraghi 24 ore su 24.

A quanto pare il ragazzo sembra del tutto intenzionato a gioire di tutti i giorni che gli sono concessi nelle meravigliose spiagge dell’America centrale. Ma non solo! Alvin sembra non farsi nessun problema a rivelare anche i segreti più nascosti delle vicende che stanno avvenendo tra i naufraghi.

Sembra difficile immaginare che telespettatori venga nascosto qualcosa, visto che in ogni puntata non mancano nuovi amori, litigate epocali e momenti pieni di emozione. Eppure l’inviato speciale riuscito a mostrare al pubblico degli avvenimenti del tutto inediti tramite il suo profilo Instagram ufficiale.

Alvin, infatti, ha pubblicato diverse fotografie che lo raffigurano da solo oppure in compagnia dei concorrenti sia prima dell’inizio delle puntate sia durante le varie dirette TV. Ma a colpire davvero followers il ragazzo è il commento che questi ha allegato al post.

Queste le parole di Alvin: “In PlayaPalapa ed in Palapa ci sono dinamiche che ricordano la piazza di un piccolo paese italiano, dove si parla di corna, sgarri, lealtà violata, egoismo e strategie. Il suo companatico è la leggerezza, l’ironia, la gioia e la semplicità! E come direbbe Carmen: gallina vecchia… je manca poco”. Insomma, tutto il mondo è paese.