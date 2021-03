L’Isola dei Famosi, Amedeo Preziosi attacca il cast: “Awed è bullizzato da tutti”

Awed, nel vivere i primi giorni di vita su L’Isola dei Famosi, ha incontrato molte difficoltà e si è ritrovato da solo. Nella diretta di lunedì 29 marzo, è stato costretto a rimanere in Honduras senza il suo unico punto di riferimento: la sua amica Vera Gemma, l’unica con cui fosse riuscito a legare tra i naufraghi. Purtroppo la Gemma è stata eliminata al televoto ed è stata spostata su Parasite Island. A fare il tifo per lui, in Italia, è il suo amico Amedeo Preziosi, famoso youtuber.

In collegamento durante la puntaya, Amedeo ha cercato di dargli sostegno ed evitare insoddisfazioni nei suoi confronti. Il consiglio che Preziosi gli ha dato è quello di smettere di piangere e di continuare il suo viaggio per sfruttare al meglio questa avventura.

Tuttavia, una volta fuori dall’inquadratura delle cineprese, Preziosi ha detto tutt’altro. Al termine della diretta, quando il suo caro amico Awed è stato nuovamente nominato, Amedeo non ha potuto tacere e ha riversato tutta la sua rabbia e frustrazione sui social.

Preziosi ha pubblicato un messaggio avvelenato sul profilo Instagram ufficiale de L’Isola dei Famosi. Queste le parole dello youtuber: “Ma stiamo guardando la stessa isola? Aprite gli occhi. Awed bullizzato da tutti i naufraghi da una settimana davanti a tutta Italia, cattiveria gratuita contro un ragazzo che cercava solamente di portare un po’ di allegria sull’isola.. siete riusciti a spegnergli il sorriso, bravi. Detto questo forza Awed”.

Il naufrago Awed, per via dei suoi comportamenti, rischia di essere abbandonato da tutti i compagni che ha sull’isola ed è facile immaginare quante difficoltà possa comportare questa evenienza. Nell’ultimo episodio del reality survivor, infatti, la sua amica Vera Gemma è stata eliminata al televoto dal pubblico. I naufraghi, però, sono ignari del fatto che Vera non sia stata eliminata definitivamente. La Gemma, infatti, si trova a Parasite Island ed è ancora in gioco. Potrà tornare sull’isola ufficiale solo se il pubblico dovesse essere d’accordo.