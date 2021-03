Vera Gemma, la notte prima dell’eliminazione parole pesanti contro Gilles Rocca

Ieri sera nuova puntata dell’Isola dei Famosi ricca di colpi di scena. Al televoto si sfidavano Awed, Gilles Rocca e Vera Gemma, con quest’ultima che è stata costretta ad abbandonare l’isola, raccogliendo soltanto il 15% delle preferenze. La donna però non si è abbattuta ed ha deciso di restare su Parasite Island insieme a Fariba, Ubaldo e Brando.

Fonte: Mediaset

Ma la notte prima della puntata e quindi dell’eliminazione Vera parlando con il neo naufrago Andrea Cerioli, ha spiegato il motivo del suo astio nei confronti di Gilles Rocca.

“Io sono una mamma e mi devo fare comandare da lui? E che devo chiedere il permesso come fanno gli altri per fare qualsiasi cosa? Gilles possiamo andare a camminare? Ma non ci penso proprio. […] Io non ho da contratto che devo chiarire con lui. Forse lunedì me ne vado e quindi perché devo sentirmi costretta a parlarci. Sto tanto bene senza di lui. Non sono costretta a fare niente che non mi vada di fare. Tra l’altro mica dobbiamo andare d’accordo per forza, mica siamo in gita scolastica ragazzi” – ha detto Vera Gemma.

E ancora:

“Ci dicessero in faccia se dobbiamo mangiare da soli, che noi cuciniamo senza problemi. Però io voglio che anche lui parli chiaro e non alle spalle. Questi rischiano di essere gli ultimi giorni miei qui, ma posso vivermeli come ca*** me pare?!”.

Parole infuocate di Vera che non ha digerito il farsi comandare dagli altri: “Non è che lui dice ‘seguitemi come dei cagnolini’. Sono loro che lo seguono. Tutti aprono il cocco con lui, poi lui fa un’altra cosa e tutti lo seguono e che scatole. Francesca è la prima, poi Valentina e la Martani. Si accollano per non essere nominati”.

Una scelta che però non ha ripagato visto che al televoto è stata battuta. Ma perlomeno si può dire che Vera Gemma sia coerente con ciò che pensa e crede.