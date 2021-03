L’Isola dei Famosi: Andrea Cerioli in crisi, non riesce a smettere di piangere

Andrea Cerioli è appena entrato tra i naufraghi. Il concorrente però è già in crisi e non riesce a smettere di piangere

L’Isola dei Famosi, con lo scorrere delle puntate, si fa sempre più affollata. Le new entry si trovano davanti decisamente più agi rispetto ai loro predecessori, eppure non tutti sembrano soddisfatti. Da quando giovedì scorso Andrea Cerioli è entrato nella squadra dei Burinos come premio, infatti, non sembra proprio che il nuovo arrivato riesca a brillare a L’Isola dei Famosi.

Dopo l’imbarazzo nel suo primo episodio, in cui ha spiccato il grido di confusione: “Sono frastornato, non capisco bene dove mi trovo”, si è scoperto ieri sera che il neo naufrago Andrea è ancora confuso e visibilmente affaticato.

Ilary Blasi, in diretta, ha deciso di mandare in onda il suo primo confessionale. Qui Andrea, palesemente affranto, rivela: “Me lo immaginavo diverso qua, mi viene da piangere in questo momento, sono senza sigarette, ho il sale addosso, mi rompo il c**o”.

Non solo! Anche nel corso del lungo daytime del reality survivor che viene trasmesso su Mediaset Extra, Cerioli ha avuto il suo ennesima momento di sconsolazione. Sembra proprio che Andrea non riesca ad ambientarsi sull’isola: “Qua è una noia infinita, è bello il primo giorno, ma il secondo giorno è uguale al primo. Uno avvoglia a dire ‘eh ma in Italia è zona rossa’, ma almeno in Italia stai con la tua famiglia, qua a me manca la mia famiglia. Stanotte mi sono svegliato mille volte ed era sempre buio. Buio, buio, buio”.

Elisa Isoardi, sua compagna di quadra, ha provato a tirargli un poco su il morale. La ragazza ha esordito dicendo: “Almeno hai trovato la capanna ed il fuoco, noi quando siamo arrivati non avevamo nulla nulla nulla“. A quanto pare, però, queste parole non hanno portato il conforto sperato al naufrago probabilmente. L’unica cosa positiva in questa Isola dei Famosi, per Andrea, è solamente il bel tempo.