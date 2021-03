Isola dei Famosi, la ricetta del riso al granchio di Elisa Isoardi

Seconda settimana per i naufraghi sbarcati in Honduras che stanno vivendo la loro avventura all’Isola dei Famosi. La loro sofferenza causata dalle condizioni estreme del gioco inizia a farsi sentire. Tuttavia, però, ci sono quei momenti in cui hanno un piatto di riso cucinato bene può alleviare le loro angosce.

Ed è proprio in queste situazioni di estrema povertà che anche un piccolo granchio pescato può diventare l’ingrediente perfetto per una buonissima ricetta. Questo episodio riguarda il riso al granchio cucinato da Elisa Isoardi che ormai è diventata la chef ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021.

Sembra che la sua esperienza come conduttrice alla Prova del cuoco le abbia portato moltissimi vantaggi. Elisa Isoardi, in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, è diventata chef ufficiale del gruppo. La conduttrice, infatti, ha cucinato un ottimo riso al granchio che ha risollevato l’umore dei naufraghi.

Dunque, la conduttrice de La prova del cuoco ha cucinato un buonissimo piatto con solamente due ingredienti: il riso e i granchio. La conduzione del programma e la sua passione per la cucina le hanno permesso di cucinare un ottimo piatto, nonostante le condizioni in cui versano i naufraghi.

Isola dei Famosi, il riso al granchio di Elisa Isoardi

A Elisa Isoardi è bastato mettere in pentola la quantità giusta di acqua a cui ha aggiunto un cocco di acqua di mare. In questo modo ha ottenuto un liquido perfetto per la cottura del riso al quale ha dato, in questo modo, la giusta sapidità.

É comparso solamente un problema a cui è stata trovata subito una soluzione. La naufraga Daniela Martani, infatti, essendo vegana non può mangiare pesce. La questione, tuttavia, è stata risolta da Elisa che ha messo da parte la porzione di riso per la naufraga e successivamente ha aggiunto il granchio per tutti gli altri che sono rimasti molto soddisfatti dalla cucina della bella conduttrice.