L’Isola dei Famosi: assente in studio Giulia Salemi. Ecco svelato il motivo

Fariba ha iniziato il suo percorso da naufraga ma, sua figlia Giulia, non è presente in studio

L’Isola dei Famosi ha fatto il suo grande debutto nel palinsesto Mediaset lunedì. Il successo è già garantito: la prima puntata si è assicurata più del 21% di share. Tra gaffe, outfit stravaganti e ospiti d’eccezione, abbiamo assistito alle prime sfide per i naufraghi, o, per meglio dire, aspiranti tali. Tra questi c’è anche Fariba Tehrani, ovvero la madre di Giulia Salemi.

Fariba, per entrare nel programma, sta provando a cimentarsi con la vita da naufraga a Parasite Island, in compagnia di Ubaldo Lanzo a Parasite Island. Quest’isola è stata appositamente preparata per accogliere chi desidera diventare un naufrago del L’Isola dei Famosi, pur non avendo nessuna abilità di sopravvivenza né le capacità adatte a vivere su un’isola deserta. Eppure c’è qualcosa che ha lasciato il pubblico perplesso.

Nello studio a Milano, per Ubaldo, c’è il suo caro collega e amico Roger Garth, pronto a fare il tifo per lui. Per Fariba Tehrani, contrariamente a quanto tutti si aspettavano, c’è un suo amico (che non ha proferito parola). Tutti si sarebbero aspettati di vedere nello studio per Fariba sua figlia Giula. L’influencer, però, ha preferito non prendere parte alla prima puntata del reality. A confermarlo è lei stessa, tramite un like ad un commento Twitter. Giulia ha preferito rimanere in disparte, così come sua madre ha fatto con lei nel percorso al GF Vip, per non intromettersi nella nuova esperienza di Fariba.

Possiamo stare certi, quindi, che non avremo modo di vedere la Salemi tra il pubblico dell’isola, salvo forse qualche sorpresa per sua madre nel corso di questa avventura. Nel frattempo però, sappiamo anche che poco fa Tommaso Zorzi ha smesso di seguire la Salemi su instagram. Lunedì, l’opinionista l’ha anche apertamente nominata in diretta: “Vedo Fariba in una difficoltà estrema, non la vedo nel suo elemento.

La vedo completamente in difficoltà. Anzi, farei un appello a Giulia, se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché la vedo veramente male. Poi non c’è complicità tra Fariba e Ubaldo”. Questa provocazione, però, ha lasciato il tempo che ha trovato: Giulia non ha risposto in nessun modo, lasciando cadere la cosa. Certo, la mamma dell’ex gieffina non è alla sua prima esperienza di reality. Nel 2015 la donna aveva partecipato a Pechino Express, proprio insieme alla figlia.