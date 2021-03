Tommaso Zorzi rompe il silenzio e svela quanto ha vinto al GF Vip e cosa farà con i soldi

Aggiudicatosi la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi vive un periodo professionale fantastico. Da lunedì 15 marzo 2021 è tra gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Intervistato dal portale Vanity Fair, l’influencer ha ammesso di esserne particolarmente entusiasta. Sta cominciando a coronare i propri sogni dal punto di vista della carriera televisiva e, a proposito del montepremi vinto nel reality show di Alfonso Signorini, ha dichiarato di averlo devoluto in beneficenza.

Tommaso Zorzi: nipote degli altri nonni

Nello specifico, Tommaso Zorzi si è portata a casa un premio finale di 100 mila euro. Eppure, ha confessato di aver destinato la somma in favore dell’RSA e degli anziani. È rimasto senza nonni, lo renderebbe estremamente fiero poter essere nipote per gli altri nonni, ha confessato nel corso della chiacchierata col magazine.

Rapporto da costruire

Insomma, uno splendido gesto, sintomo di grande altruismo e di buon cuore. In diverse occasioni, anche all’interno della Casa più spiata dagli italiani, aveva parlato del rapporto speciale che lo legava ai nonni e dell’immenso vuoto lasciato nel momento in cui se ne sono andati.

Intanto, mandata in archivio l’esperienza al GF Vip, Tommaso Zorzi si accinge ad affrontare nel migliore dei modi l’avventura isolana. Ad ogni puntata affiancherà Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. In merito, ha spiegato che spera di costruire un buon rapporto con la padrona di casa Ilary Blasi, poiché l’alchimia tra presentatore e opinionisti lo ritiene fondamentale.

Isola Off

In aggiunta, Tommy sarà pure al timone di quella che lui stesso definisce una specie di Isola Off, ovvero un talk show dedicato all’esperienza in Honduras dei naufraghi protagonisti di questa edizione, proposta in streaming sulla piattaforma ufficiale Mediaset.

Tommaso Zorzi: dinamiche interpersonali da tirare fuori

Infine, Zorzi ha spiegato di essere pronto ad intervenire qualora nei partecipanti dell’adventure game show ravviserà una situazione di piattume. Secondo lui in uno spettacolo è fondamentale tirare fuori le dinamiche interpersonali, evidenziando di non tollerare chi pecca in coerenza.