L’Isola dei Famosi: Awed crolla ancora e si isola. Succede tutto dopo la diretta

Per Awed, su Playa Reunion, questo non è un periodo facile. Il nuovo naufrago, nello scorso episodio finale de L’Isola dei Famosi è stato nominato per la seconda volta consecutiva. Non solo, una recente votazione ha confermato l’eliminazione della sua amica Vera Gemma, che è la persona a lui più vicina nell’isola.

Pertanto, il Vip si sente triste e solo e il primo giorno dopo la puntata piange e si sfoga, allontanandosi dalle altre persone. La partenza di Vera Gemma è stata davvero un duro colpo per Awed. In realtà, però, la naufraga non ha lasciato >L’Isola dei Famosi, non è tornata in Italia: Vera è stata spostata temporaneamente su Parasite Island con altri concorrenti. Tre di loro potranno tornare al gioco sull’isola principale la prossima settimana, così, forse, Awed potrà riabbracciare la sua amica presto.

Tuttavia, l’influencer ancora non lo sa, quindi si immerge nella disperazione e lo rivela alla telecamera: “I ragazzi hanno tutte le motivazioni per tenermi fuori dal gruppo. Per me capire che loro ci sono per me è molto importante. Ho avuto un crollo emotivo che è dovuto all’uscita di Vera, per questo mi sono allontanato”.

L’isolamento dell’influencer non è passato inosservato agli altri membri del gruppo, per questo all’unanimità (o quasi) decidono di stare vicino ad Awes facendolo sentire supportato. Ecco perché la leader di questa settimana Angela Melillo ha deciso di parlargli a nome di tutti. “Non sei da solo Awed, veramente”, con queste parole la Melillo lo consola, seduta affianco a lui. “Vieni perché noi ci teniamo. Te lo dico io ma parlo a nome di tutti, credimi” continua. Anche Gilles Rocca, con fare titubante, cerca di avvicinarsi ad Awed per confortarlo, nonostante le forti discussioni che i due hanno avuto: “Non andrò da lui a parlargli perché vedo che da parte sua non c’è un’apertura”.

“Ma se lui vorrà, per me possiamo fare pace, visto che non c’è stata nessuna guerra iniziale”. Daniela Martani, invece, non è dello stesso avviso. Le sue parole rappresentano la voce fuori dal coro. La donna pensa che che l’atteggiamento del ragazzo sia ingiustificato e non meriti l’appoggio del gruppo: “Io lo lascerei bollire nel suo brodo, se no arrivederci e grazie. Non hai 12 anni, ne hai 24”.