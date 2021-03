L’Isola dei Famosi è ormai iniziata da qualche settimana e attorno al reality sono comparse le prime polemiche. É di questi giorni una rivelazione fatta dal giornale ‘Dagospia’ riguardo la padrona di casa Ilary Blasi. Il giornale ha rivelato la reazione della conduttrice alla presenza nel cast dell’Isola dei Famosi si Daniela Martani.

Tutti ormai conosciamo la naufraga di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi Daniela Martani. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, si è fatta conoscere per le sue battaglie riguardo i diritti degli animali e al suo regime alimentare vegano.

Inoltre, dopo l’emergenza sanitaria dovuta dal Sars-Cov2, Daniela Martani ha preso delle posizioni particolari riguardo il virus. La concorrente del reality, infatti, ha espresso dei pensieri che non sono per niente piaciuti al popolo del web che l’ha fortemente criticata.

Oggi il giornale ‘Dagospia’ ha fatto una rivelazione importante su Ilary Blasi riguardo la presenza di Daniela Martani nel cast dell’Isola dei Famosi. Stando a quanto dichiarato, sembra che la moglie di Francesco Totti non abbia fatto salti di gioia alla notizia della presenza dell’ex hostess nel cast del reality.

Isola dei Famosi, la rivelazione di Dagospia su Ilary Blasi

Queste sono le parole con cui ‘Dagospia’ ha lanciato il gossip:

La presenza di Daniela Martani all’Isola dei Famosi ha suscitato parecchie polemiche, una partecipazione ritenuta inopportuna per le sue uscite a dir poco infelici sul Covid. A Cologno Monzese gira voce che anche Ilary Blasi non avrebbe fatto i salti di gioia per la Martani nel cast del reality, proprio la Blasi a ottobre scorso ha perso suo suocero Enzo, papà di Francesco Totti, per il Covid.

Dunque non è per niente facile per Ilary Blasi avere nel suo programma Daniela Martani dopo le posizioni negazioniste che ha assunto in seguito allo scoppio della pandemia. Nonostante ciò, sembra comunque che la conduttrice sia entrata in confidenza con la naufraga che sembra stia facendo cambiare idea anche ai telespettatori.