Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è stata data l’opportunità ad alcuni concorrenti, i veterani, di decidere se restare o no in Honduras, dato che il contratto non prevedeva il prolungamento del reality.

Diversi i concorrenti che hanno preso la scelta di abbandonare e tra di loro c’è anche Blind. Gli autori hanno provato in tutti i modi a convincere il ragazzo a restare. A niente è servito l’incontro con la sua fidanzata Greta, avvenuto nel corso della puntata.

La ragazza ha cercato in tutti i modi di motivarlo. Ma il naufrago, come i suoi compagni Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi e Licia Nunez, non ha accettato di restare.

Queste le sue parole: “Ho deciso di tornare in Italia perché prima di entrare avevo come obiettivo quello di arrivare in finale e questa per me è la mia finale”. Poi agiunge: “Ho dei problemi personali privati molti importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo”.

“Mi dispiace davvero tanto”. Infine: “Sono fiero del percorso che ho fatto e sono fiero di aver dimostrato che l’amore esiste. Non vedo l’ora di fare uscire il mio nuovo singolo e tornare a fare i miei concerti. Per questo non posso prolungarmi”.

La sorte, invece, di Marco Cucolo e Nike Luciano verrà svelata nella prossima puntata, dato che i concorrenti sono ancora assenti in studio perché entrambi in infermeria. Ora, nella strada di ritorno, ci sono Guendalina Tavassi, Licia Nunez, Alessandro Iannoni e Blind.

I concorrenti si sono ufficialmente ritirati dal reality, perdendo così la possibilità di concorrere per il montepremi. Di sicuro ci saranno maggiori approfondimenti nella prossima puntata, quando gli ex naufraghi saranno presenti come ospiti.