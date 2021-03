L’Isola dei Famosi: brutte notizie in arrivo per Ilary Blasi

L’edizione di quest’anno de L’Isola dei Famosi, purtroppo, non sta registrando i numeri previsti. Il programma non decolla e non si capisce il motivo. La scorsa settimana ha dato alla redazione uno spiraglio di speranza: sono stati registrati degli ascolti più alti rispetto alle puntate precedenti.

Infatti, rispetto alla prima puntata, lo share della settimana passata è stato più alto, per poi crollare nuovamente giovedì 25 marzo. Di sicuro parte del problema è il fatto che il programma di Ilary Blasi ha dovuto rivaleggiare con il palinsesto di Rai1. La Nazionale italiana, come sempre, monopolizza i televisori degli italiani, con più di 6.130.000 di spettatori, ben il 22,60% di share. Ilary Blasi, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, insieme a tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi, sono riusciti a racimolare solo 3.370.000 spettatori, ovvero il 19,28% di share.

Di certo, ci si aspettava molto di più dal reality Survivor, specie considerando il cast. Gli opinionisti sono stelle nascenti o personaggi affermati dello scenario italiano. Questi importanti nomi, insieme a quello di Ilary Blasi, hanno sicuramente contribuito a portare un clima di freschezza e sano umorismo nel programma e questo avrebbe dovuto essere un dettagli vincente.

Già è noto come pare che Tommaso Zorzi abbia già annunciato la data di fine del programma, che dovrebbe il 2 giugno. Gli autori, sicuramente, hanno creduto che quest’anno sarebbero riusciti ad assicurarsi una fetta di pubblico ben maggiore rispetto al solito. Forse è proprio per questo motivo che hanno previsto una durata maggiore per questa versione Vip de L’Isola dei Famosi.

Eppure, aspettative e realtà sono nettamente in contrasto, almeno per il momento. Ma, chissà, magari col tempo le cose cambieranno, ma per ora la delusione è tanta che si ipotizza addirittura una chiusura anticipata. Nel frattempo, dopo l’uscita di Akash, a portare delle novità nel programma è l’ex cavaliere di UeD, Andrea Cerioli. L’ex cavaliere è parte del Team Buriños, che per di più attualmente è in bilico. I nominati della scorsa puntata sono Vera, Gilles e Simone ‘Awed’ Paciello.